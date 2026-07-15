«Cada año es un éxito»: la 42ª edición del programa 'Taichí na rúa' regresa al Jardín del Posío

El programa «Taichí na rúa» vuelve al Jardín del Posío del 1 al 17 de julio para llevar a cabo su 42ª edición. Las clases son de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 09:00h, y son gratuitas sin necesidad de inscripción previa.

El maestro José Gago es el encargado de impartir estas clases, y asegura que «cada año es un éxito». Aunque la edición pasada tuvo lugar en el Pabellón de los Remedios debido a las obras que se estaban realizando en el jardín, en esta ocasión recuperaron la ubicación original: «la gente nos llamaba para saber si volvíamos al Posío, y al final lo hemos hecho aquí y son casi 120-130 personas cada día», una cifra notablemente superior a las 70-80 que acudían en el 2025.

Aunque la mayoría de los vecinos que participan son gente mayor porque «es la que está más libre para venir por las mañanas», también acude bastante gente joven: «el taichí se tiene como una gimnasia para mayores porque es un movimiento lento, pero no es nada fácil de hacer», afirma Gago. Además, asegura que «cuanto antes empieces a fortalecer tu cuerpo, mejor», ya que el beneficio del taichí hoy en día «es para la salud; si eres mayor vas a tener un beneficio, pero si lo haces con 15-20 años el desarrollo va a ser muchísimo más».

El maestro cuenta que el origen del arte marcial se encuentra en las guardias del emperador, por eso «los movimientos, si vas a defenderte y tienes que ganar, tienen que ser perfectos» y «la conciencia de tu cuerpo tiene que ser excelente», lo que explica la baja velocidad a la que se realizan los movimientos. Añade que es muy beneficioso para los órganos porque «está basado en todos los conceptos de la medicina china», lo que originó su fama en el país asiático.

Actualmente, está muy satisfecho con los resultados: «estamos en la tercera semana y sigue la gente encantada, madrugando, se están encontrando muy bien», y confía en continuar con la tradición los próximos veranos «a ver si llegamos a la 50ª edición, o más».

José Gago

José Gago es maestro y el único cinturón negro 7º dan de wushu por la Real Federación Española de Judo en todo el país. En su Escuela Dinamic, situada en la calle Emilia Pardo Bazán, «hacemos wushu o kung-fu como arte marcial, y el taichí lo hacemos más bien para la salud porque es complejo», asegura. Asimismo, declara que el taichí es un arte, «y como todos los artes, igual que tocar el violín o pintar bien, requiere muchas horas de entrenamiento», algo que según él es incompatible aquí porque «nosotros los occidentales queremos todo rápido y para ayer».

Junto a sus hijas, Agar y Ada Gago, que también son profesoras en el gimnasio, dividen a los alumnos por grupos y, dentro de cada uno, por niveles: «la gente está muy bien atendida para que progresen; esto es minucioso, así que es importante que lo entiendan y que lo hagan bien».