Ourense se suma a «Cultiva», el programa estatal que promueve la formación de jóvenes en explotaciones agroganaderas para fijar población

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha acudido este 14 de julio a la explotación de ganado caprino «Val de Conso», gestionada por Antonio Tucci y Paula Jarque en Vilariño de Conso. La visita está enmarcada en el programa «Cultiva», del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que promueve que los jóvenes realicen estancias formativas en explotaciones modelo de España.

La provincia de Ourense cuenta con ocho estancias formativas del «Cultiva 2025», que comenzó en diciembre y llegará a su fin el próximo 31 de agosto. Santos ha declarado que «este programa constitúe unha oportunidade única para que as novas xeracións adquiran coñecementos prácticos directamente de explotacións de referencia e para favorecer a incorporación de persoas mozas ao sector primario».

También asegura que «el futuro de nuestro rural» pasa por «facilitar a formación, a innovación e o intercambio de experiencias entre profesionais, e ese é precisamente o obxectivo desta iniciativa». Además, recalca que la formación práctica es una «herramienta esencial» para generar interés y dar a conocer determinadas profesiones.

El subdelegado destacó la contribución de este plan en la detención de la despoblación: «O Goberno pretende mellorar a competitividade das explotacións agrarias e gandeiras e tamén axudar á fixación de poboación no medio rural e á xeración de novas oportunidades económicas en pequenas vilas». Asimismo, subrayó la relevancia de la ganadería como elemento clave para la prevención de incendios: «Axuda á rexeneración da biodiversidade do monte e contribúe a evitar a invasión de masa forestal que non interesa no monte». Esto último hace referencia al año pasado, cuando el fuego se detuvo al llegar a la zona trabajada de la explotación «Val de Conso».

Durante la visita, Santos conoció la experiencia de un joven procedente de Granada, quien disfruta de su estadía en una explotación que combina la producción de ganado caprino con un modelo de ganadería regenerativa basado en aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, la conservación del territorio y la mejora de la biodiversidad.

En qué consiste

El MAPA ha invertido 2,4 millones de euros en el programa iniciado en 2025, en el que actualmente participan 451 jóvenes en 194 explotaciones del territorio nacional. La iniciativa consiste en estancias de entre 5 y 14 días, con 7 horas diarias de formación, en explotaciones agrarias modelo. En cada una de estas estancias pueden participar hasta 5 jóvenes, y se busca que conozcan de primera mano sistemas productivos innovadores de diferentes comunidades autónomas, así como que obtengan conocimientos útiles para el desarrollo de su actividad agraria a través de formación práctica.