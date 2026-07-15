Desde aprender cómo hacer un queso o disfrutar el arte en estado puro, una jornada de campamento en O Rexo

Los campamentos de verano son un gran recurso para cientos de familias y, cómo no, los jóvenes que participan en ellos. Pero, si hablamos de familias con riesgo de exclusión social o pocos recursos, a menudo estos resultan un alivio crucial durante el verano para que los jóvenes participantes puedan optar a vivir experiencias teniendo la misma oportunidad que el resto, independientemente de su economía familiar. Es el caso de los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años que este año conforman el campamento "Galicia Máxica" de la mano de la Fundación JuanSoñador Bosco Social.

Un total de 52 jóvenes y seis monitores voluntarios llegados desde las cuatro provincias gallegas pudieron disfrutar de una jornada muy especial dentro del marco del campamento en el Ecoespazo O Rexo, ubicado en Allariz. Un emplazamiento privilegiado que, sin embargo, aún les es desconocido a muchos pero que realiza a lo largo de todo el año labores complementarias y de apoyo a programas escolares, asociaciones y familias. Además, cuenta con unas instalaciones (aula, granja y quesería) las cuales se destinan a desenvolver estos proyectos educativos con jóvenes y niños con el objetivo de continuar poniendo en valor el desarrollo del rural. De la misma manera, este espacio se encuentra abierto al público para contemplar el arte del ya difunto artista bilbaíno Agustín Ibarrola (autor del bosque de Omán en Bizkaia), una obra realizada en árboles y piedras medinate pintura ecológica que eleva el Rexo a un espacio único donde poder disfrutar de la fusión entre arte y naturaleza como nunca antes.

Los encargados de O Rexo mostraron a los jóvenes participantes las ovejas y les explicaron, llevándolos a través de las instalaciones, cómo es su vida allí mientras pasean siempre sueltas alrededor de la obra de Ibarrola. Que jóvenes con dificultades tengan una oportunidad de ver ambas cosas a la vez, supone un aliciente para aquellos que se hayan planteado en algún momento dedicar su vida al arte o al sector primario, o incluso a ambas como se da en este enclave. O simplemente disfrutar de un día diferente con el resto de participantes del campamento y descubrir cosas nuevas "cómo hacer un queso, que muchos no saben", comenta Xoán Álvarez, uno de los monitores voluntarios.

Álvarez anima a sumarse a la iniciativa, también como voluntario desde su experiencia en este proyecto desde hace años: "si nos gusta a nosotros, ¡imagínate a los niños!", comenta, "también se ven animales aquí que no vemos en Vigo", indica junto a las ovejas.

En esta jornada también estuvo presente el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, quien participó en el encuentro con los integrantes del campamento y donde reafirmó el compromiso de la Xunta con esta entidad social, decidida a fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los menores. Rey recordó, además, que lleva más de diez años colaborando con la institución para desarrollar el compromiso de la Xunta de Galicia para trabajar para que la comunidad siga siendo un referente en la atención a la infancia, poniendo a disposición de las familias recursos y servicios fundamentales. Y, de manera especial, para mejorar la situación de la juventud más vulnerable.