¿Es Ourense el «paraíso» en la tierra para los jubilados?

«La ciudad favorita del norte de España para jubilarse es el paraíso de las termas: un lugar barato, tranquilo y con un centro histórico sin cuestas, que es perfecto para recorrer a pie. Combina todo lo que una persona jubilada puede desear: viviendas asequibles, entorno natural y patrimonio histórico». Se trata de Ourense y es la descripción que hace la revista Viajar en su último número sobre la ciudad de As Burgas, a la que atribuye toda una larga lista de atributos culturales y económicos.

Si hace poco más de un año situaban a municipios como Ribadavia como ideal para vivir la jubilación, por su mezcla de cultura, gastronomía, paisaje, paisanaje y sobre todo bajos precios del mercado inmobiliario, ahora, el Ourense de las termas, los ríos y la longevidad se sitúa a la cabeza no solo de Galicia, sino del norte peninsular, como uno de esos lugares donde vivir mejor y más cómodamente tras la jubilación. ¿Qué se están perdiendo los ourensanos, tan críticos a veces con su ciudad de As Burgas?

En el artículo de Viajar firmado por Yanira Morte, no escatiman elogios. «Mientras que algunos buscan experiencias a flor de piel, adrenalina y vivir al máximo como nunca antes durante la jubilación, otros prefieren relax, cultura «y Ourense» es un lugar perfecto para relajarse con el sonido de sus ríos y disfrutar de las vistas a un entorno natural único y verde» . El año pasado el ranking lo encabezaba otro municipio de Ourense, Leiro, entre otras razones, por los bajísimos precios de la vivienda y todo el legado cultural y natural.

Pero en el caso de Ourense, los expertos de Viajar hacen un auténtico alarde publicitario en el que recomiendan desde la visita a sus fuentes termales hasta un recorrido por la Catedral, así como la Burga de Abajo, e incluso desgranan alguna de las curiosidades y leyendas de estas aguas calientes que viven de una olvidada tradición oral, según la cual son «milagrosas», indica el artículo de Viajar, porque nacen a los pies del Santo Cristo de la Catedral.

Pero alardes aparte, Ourense, insisten, «está considerada una de las mejores ciudades de España para jubilarse, por su bajo coste para vivir, y su alta calidad de vida, que incluye zonas termales gratuitas. "Además de sus famosas aguas termales, Ourense es un auténtico paraíso cultural»

No falta el recorrido gastronómico con la indispensable foto del pulpo á feira o la invitación a conocer su plaza de abastos.

Buena vida, con bajas pensiones

No es la primera vez que Ourense figura en los «top» de los lugares más agradables y fáciles para vivir, sobre todo en la jubilación, en esta etapa en la que la expectativa de desarrollo profesional o laboral ya no es prioridad.

Pese a que Ourense tiene un total de 109.239 pensionistas, de los cuales 67.186 cobran pensiones de jubilación con una media de 1.026 euros al mes (una de las más bajas de España y casi 300 euros por debajo de la media española), los precios sí son más módicos, incluso para el ocio, y un café en Ourense ronda los 1,60 euros, frente a la media de 2,50 de la capital de España. No se consuela el que no quiere.

Pablo Vivanco, vicepresidente de Ourensividad: «Comparto que Ourense es el lugal ideal, por buena alimentación, termalimo y una sociabilidad que inciden en la calidad de vida»

Pablo G. Vivanco, vicepresidente de Ourensividad y farmacéutico / Iñaki Osorio

Pablo G. Vivanco, farmacéutico y vicepresidente de Ourensividad —colectivo que está al frente de los modelos de vida sana y estudios sobre la longevidad en Ourense, la provincia con mayor número de centenarios de Europa—, corrobora sin embargo que hay base científica para ratificar que Ourense es la provincia adecuada para una mejor calidad de vida, en especial tras la jubilación.

«Comparto que tanto por la epigenética de los ourensanos, como para los que piensan en una ciudad para una vida de calidad, Ourense es un lugar muy adecuado, pues aquí hay desencadenantes de mecanismos de supervivencia, muy buena alimentación, termalismo y una sociabilidad y cohesión comunitaria que inciden en esa calidad de vida».