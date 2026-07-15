Se buscan médicos para las Urgencias del hospital de Ourense, bajo mínimos: trabajar en el CHUO puntúa el triple deste este jueves

La Xunta quiere combatir la situación crítica, por falta de personal facultativo en el servicio de Urgencias del hospital de Ourense, que atiende una media de 250 personas adultas al día, con un concurso de méritos sin necesidad de examen de oposición y que incentiva la elección de este centro con la valoración del tiempo trabajado en el servicio con el triple de puntuación que la que se establezca con carácter general en futuros procesos selectivos o concurso de traslados. Tras los anuncios la semana pasada en el Parlamento de Galicia por parte del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el gerente del Sergas, Luis León, el Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la modificación legal para incluir las plazas de médicos de Urgencias del CHUO entre los puestos de difícil cobertura. En la actualidad falta un 50% de plantilla. Urgencias cuenta con un cuadro de personal que fija 50 médicos, pero en estos momentos solo hay 25 plazas ocupadas.

La Xunta, que ha tomado otras medidas como los refuerzos con médicos de otras Urgencias de Galicia, ofertará las vacantes de la unidad del CHUO con el sistema excepcional de acceso a personal fijo mediante concurso de méritos. Para captar médicos y salvar la carencia actual de personal médico, se atraerá a los interesados con una valoración de la experiencia y de la formación, sin necesidad de superar el examen propio de una fase de oposición. La previsión de la administración sanitaria es realizar la primera convocatoria antes de finales de año, con el objetivo de cubrir de forma estable las plazas en las Urgencias del hospital.

El gran aliciente para los candidatos es que, gracias a la modificación legal publicada este miércoles, la experiencia profesional en este servicio del CHUO se computará de forma especial. Cada mes de servicios prestados en las urgencias del hospital de Ourense computará, a partir de este miércoles, el triple de la puntuación habitual, lo que puede marcar la diferencia, en futuros procesos selectivos o concursos de traslados, para los facultativos que elijan el CHUO en este momento de necesidad de personal, clave para garantizar la calidad y seguridad asistencial.

«O Servizo Galego de Saúde toma medidas ante a situación de necesidade de persoal médico das urxencias hospitalarias ourensás», subraya la Xunta. La nueva situación administrativa de las Urgencias del CHUO en cuanto a la cobertura de plazas se suma a la consideración de difícil cobertura que tienen también todos los puestos de facultativo especialista en los hospitales comarcales de Verín y O Barco de Valdeorras, en el caso de Ourense.

El Colegio de Médicos de la provincia advirtió hace unos días de que la situación es «crítica» y apremió a la Xunta a tomar «medidas contundentes que acaben con la precariedad» en el servicio, con una dotación de «plantilla suficiente, consolidada y estable que facilite mantener una asistencia de calidad a los ourensanos». «La conversión del servicio de Urgencias de Ourense en un centro de difícil cobertura, o incrementar la contabilización del tiempo trabajado, son medidas que pueden ayudar a mejorar la situación, pero son medidas a largo plazo y escasas dadas las necesidades actuales», expresó el colegio profesional, en un reciente comunicado.

Sanidade esgrime otras acciones para mejorar las Urgencias en Ourense, como la revisión del plan funcional de la unidad sobre aspectos como los flujos de pacientes, los circuitos asistenciales y la coordinación entre servicios. La Xunta destaca que se han implantado medidas organizativas como el refuerzo de la guardia del área médica.