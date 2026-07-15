Acusan de agresión sexual a un celador por besar a una compañera de trabajo sin consentimiento en el hospital de Ourense

Tras hora y media de negociaciones entre las partes, con una propuesta de pena a la baja, y después de un proceso de reflexión por parte del acusado, el hombre no se decidió finalmente a aceptar de momento un acuerdo de conformidad para cerrar mediante un reconocimiento de hechos y una condena el procedimiento judicial en el que está encausado por un presunto delito de agresión sexual. Cuando ocurrieron los hechos, hace tres años, el varón trabajaba como celador del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). La víctima fue una compañera de trabajo, a la que el acusado besó presuntamente sin que la mujer diese su consentimiento. Una vez que no fue posible alcanzar un acuerdo de conformidad, la audiencia preliminar celebrada este miércoles en la Sección de lo Penal (plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense ha servido para señalar el juicio. Habrá que esperar otros seis meses: excepto que antes se produzca un acercamiento definitivo entre las partes que zanje la causa con una condena de conformidad, los hechos se resolverán en el juicio, programado para el 26 de enero de 2027.

En la causa está personada la víctima en el ejercicio de la acusación particular. En el escrito de calificación provisional, esta parte solicita una condena para el encausado de dos años de prisión. Es la misma pena de cárcel que propone la Fiscalía de Ourense en su informe provisional. Se trata de una petición que, en caso de acuerdo de conformidad, se vería rebajada, incluso con la posibilidad de que la pena no sea de prisión, sino de multa.

Según el relato de hechos que la Fiscalía plasma en su escrito, registrado en octubre de 2025, el acusado, sin antecedentes penales, trabajaba como celador en el CHUO la noche del 6 de julio de 2023. Cuando una compañera de trabajo salía del ascensor para llevar a planta a un paciente ingresado, el encausado presuntamente cogió con las manos la boca de la víctima y la besó en los labios.

En la solicitud de condena, anterior al posible acuerdo, el ministerio público proponía una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación de 3 años de duración, así como 2 años de libertad vigilada. Según la Fiscalía, esta medida debería consistir en una prohibición para el acusado de aproximarse y contactar con la perjudicada, así como en la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual o similares. Además, el ministerio público solicitaba, en principio, dos años de inhabilitación especial para el encausado para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad.

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La magistrada de la plaza 2 de la Sección de lo Penal de Ourense, la autoridad juzgadora en este caso, acepta todas las pruebas propuestas por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. En la audiencia preliminar de este miércoles, la abogada del encausado propuso la declaración como testigos de dos compañeras de trabajo, que serán convocadas al juicio en caso de que no se logre y ratifique antes un acuerdo de conformidad.