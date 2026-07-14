La Xunta arranca la mejora de calle Progreso: una apuesta por la seguridad vial y peatonal, con tres nuevos pasos de cebra elevados que obligarán a reducir la velocidad

El incesante calendario de obras de mejora vial, que se desarrolla obligatoriamente en verano, para garantizar el rápido secado del asfalto y la señalización horizontal, llegó ayer a una de las vías fundamentales de comunicación: la calle del Progreso, dentro de un paquete de proyectos por 2,8 millones de euros que realiza la Xunta en la ciudad, y que, en este caso, dará un giro a su seguridad tanto vial, obligando a ralentizar la velocidad con pasos elevados, como a la de los peatones.

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, junto a los técnicos de la Agencia Gallega de Infraestructuras, ha supervisado el inicio de unos trabajos que buscan garantizar la convivencia armónica y segura entre peatones y conductores, renovando tanto los pavimentos como los elementos de control de tráfico.

El proyecto concede un protagonismo absoluto a los usuarios más vulnerables de la vía: los peatones. Para lograr un entorno urbano plenamente inclusivo y adaptado, las intervenciones ejecutadas y planificadas en las aceras de la calle Progreso abordan deficiencias estructurales y eliminan barreras arquitectónicas mediante las siguientes acciones:

Apostando por la inclusión

La instalación de pavimento podotáctil y la colocación de baldosas especiales con relieve en los pasos de cebra servirán para facilitar la orientación, el guiado y la seguridad de personas con discapacidad visual.

También se harán, según el departamento territorial de Infraestructuras de la Xunta en Ourense que dirige Pilar Fernández León, la obra incluye desde reposición de losetas sueltas o rotas a renovación de bordillos deteriorados para eliminar por completo los riesgos de caídas.

También está previsto que esta obra, pese a la rapidez con la que se ejecutará, incluya la pavimentación completa de la acera en el sector urbano comprendido entre el cruce con la calle Marcelo Macías y la calle Domingo Fontán.

También está previsto el ensanche en el entorno del cruce con la Rúa Reza, creando zonas de refugio más amplias y seguras para los transeúntes, junto con la mejora geométrica de la isleta en la intersección de la calle Lugo con Progreso.

Pero una de las cuestiones que agradecerán tanto vecinos como peatones será la reducción de velocidad a través de la instalación de tres nuevos pasos elevados. Uno de los pilares fundamentales para la calle Progreso es la pacificación del tráfico rodado.

Tres pasos de cebra elevados

Para obligar de forma efectiva a moderar la velocidad de los vehículos en zonas de alta densidad peatonal, la Xunta procederá a elevar tres pasos de peatones estratégicos a lo largo de la vía.

Son el paso posterior a la calle Concordia; el paso de cebra del cruce con la Rúa Alejandro Outeiriño y el paso que está a la altura de la calle Cruz Roja.

Para esto, previamente se adecuarán las aceras en el entorno de los pasos de cebra para evitar problemas de cota y garantizar la accesibilidad. En cuanto a las actuaciones a realizar en el firme, consisten en el fresado puntual de las zonas más deterioradas del mismo y su reposición, y una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente en toda la calle. Antes se reformarán las aceras para evitar cotas diferentes para personas con problemas de movilidad.

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Además, el confort y la seguridad de los conductores se tendrán en cuenta en estas obras de asfaltado, que se inician en la rotonda de Concepción Arenal y se extenderán de manera continua hasta la calle A Coruña, comprenden: fresado y reposición estructural con eliminación de baches, nueva capa de rodadura y, finalmente, se instalará nueva señalización horizontal para maximizar la visibilidad nocturna y la seguridad en condiciones climáticas adversas.