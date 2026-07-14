La revolución de la movilidad sostenible en la Ribeira Sacra, que conectará a vecinos del rural y turistas a través de 80 coches eco

La Ribeira Sacra, uno de los tesoros naturales que está en vísperas de desvelar si será declarada Patrimonio de la Humanidad, se prepara para una revolución en su movilidad con el fin de preservar su paisaje. Esto se logrará mediante la puesta en marcha de la Estrategia de Movilidad Inteligente Conectada de Ourense (EMICOU), una iniciativa promovida por la plataforma local Mobify.es, la Diputación de Ourense y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), que consiste en un innovador servicio de coche compartido por horas. El gran atractivo de esta propuesta es que se trata de una alternativa de transporte no contaminante, diseñada específicamente para garantizar que tanto los turistas como los vecinos de las zonas rurales puedan desplazarse de forma ágil, libre y sin dejar huella de carbono.

El propio presidente de la Diputación, Luis Menor; la vicepresidenta de la institución, Marta Novoa; una de las inspiradoras de la iniciativa y directora de operaciones de Mobify.es, Nuria Iglesias; y la presidenta de AJE, Noelia Rodríguez, presentaron el proyecto en la propia estación del AVE de Ourense. Esta infraestructura, que registró 2,2 millones de viajeros el pasado año —como indicó Menor—, resulta el puente perfecto para utilizar este sistema de vehículos con puntos de entrega y recogida cuya novedad, como señaló Nuria Iglesias, es la posibilidad de pagar por horas o por días.

El presidente provincial, Luis Menor, destacó que esta solución integral refleja su apuesta «por un turismo sostenible, no masificado y de la más alta calidad», clave para la candidatura de la zona a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Menor añadió que el proyecto —«hecho para Ourense desde Ourense»— impulsará el empleo local y será viable todo el año para profesionales rurales.

Por su parte, la directora de operaciones de Mobify, Nuria Iglesias, señaló que la iniciativa aborda la «gran complejidad» de conectar un «vasto territorio», ofreciendo una solución «clara, sostenible, efectiva y a largo plazo» mediante una plataforma inteligente de geolocalización. El gran objetivo es frenar la despoblación, ordenar el flujo turístico y movilidad de cero emisiones.

Movilidad sostenible todo el año

El presidente provincial explicó que este servicio, inicialmente diseñado para el sector turístico, podría convertirse en una “infraestructura viable” los 365 días del año gracias al tejido empresarial y emprendedor de la zona rural. En este sentido, Menor aludió al hecho de que los profesionales locales serán quienes utilicen este servicio diariamente para desplazarse a sus trabajos, encontrando en esta fórmula de pago por uso «el mejor aliado para reducir sus costos». A través de este tipo de fórmula innovadora de colaboración público-privada, «se contribuye a la creación de empleos locales cualificados y consolidar población en el rural»·, añadió.

Pereiro acogerá el Centro de Recepción de Visitantes

Este crecimiento exponencial del turismo ya antes del del reconocimiento de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad al que se aspira, espera se vea refrendado por proyectos sostenibles como el de Movify. De hecho el presidente de la Diputación avanzó que se están estudiando ya en breve la apertura en Pereiro de Aguiar, como concello puente, la puesta en marcha de un Centro de Recepción de para Visitantes que llegan a la Ribeira Sacra, pues «este espacio servirá para canalizar el tráfico privado y organizar los flujos de acceso hacia el transporte público o vehículos eléctricos autorizados, evitando la saturación en áreas de alto valor ecológico» indicó ayer Luis Menor.