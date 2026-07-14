Restablecida la circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo tras los incendios provocados por el paso de un tren

La circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo quedó restablecida durante la madrugada de este martes después de verse afectada por el paso de un tren que provocó varios incendios.

Esta incidencia obligó a interrumpir el paso de trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela en la tarde del lunes, si bien no afectó a los trenes de alta velocidad, informa Adif.

Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press que de los ochos incendios registrados por este motivo solo quedan sin extinguir dos: uno en Untes, que quema cuatro hectáreas y está controlado; y otro en Maside, que calcina entre tres y cuatro hectáreas y está estabilizado.

El paso de un tren por la línea convencional sobre las 14:00 horas provocó hasta ocho incendios en los municipios de Maside --donde se han originado cuatro focos--, Ourense --dos fuegos--, Amoeiro y Punxín en la tarde del lunes, según Medio Rural.

En su extinción han trabajado múltiples medios, entres ellos las Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ello, según destaca la Delegación del Gobierno, «de forma coordinada con el dispositivo autonómico».

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Las columna de humo del incendio de Untes se han podido ver desde la ciudad de Ourense.