El 47 % de los puntos retirados en Ourense en lo que va de año se deben al consumo de alcohol y drogas al volante

La semana comenzó este lunes con un recordatorio vital a la vuelta de la esquina de la carretera OU-101, a la altura de Paderne de Allariz, donde Guardia Civil y DGT (DIrección General de Tráfico) realizaron un control preventivo de alcoholy drogas a los conductores.

En él estuvieron presentes tanto los agentes efectivos de los cuerpos de seguridad, como el subdelegado del gobierno de Ourense, Eladio Santos, quien se desplazó hasta la carretera junto con el jefe provincial de Tráfico de Ourense, David Llorente, acompañado por la jefa de la Sección de Seguridad Vial, Estrella Garrido, y el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Ourense, Javier Barja.

Garrido, Llorente, Santos y Barja en la OU-101. / Iñaki Osorio

Allí en conjunto quisieron lanzar un mensaje claro que, pese a todo, ha de repetirse cada año: «el alcohol y la conducción son incompatibles», remarcó el subdelegado. Eladio Santos realizó esta advertencia y recomendación tras supervisar uno de los primeros controles de alcohol y drogas que se llevan a cabo en la provincia en el marco de la Campaña Especial de Vigilancia. Una campaña que desarrollan de manera conjunta la DGT y la Guardia Civil de Tráfico hasta el próximo domingo, debido a la alta incidencia y la gran preocupación que se genera durante la consecución de las fiestas patronales que se desarrollan la provincia a lo largo del verano.

Presente en cuatro de cada diez accidentes

Durante su intervención, el subdelegado puso el foco en unos datos que calificó de «preocupantes» y que, a su juicio, justifican plenamente el desarrollo de este tipo de campañas preventivas. Según las cifras, en cuatro de cada diez accidentes mortales que se han registrado en la provincia de Ourense en lo que va de año 2026, la presencia de alcohol fue un factor determinante en el siniestro.

Santos subrayó que el principal objetivo de estos controles no es sancionar, sino prevenir accidentes y salvar vidas. Aunque reconoció que en los últimos años se ha producido una mayor concienciación social sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, lamentó que esta siga siendo la principal causa de pérdida de puntos del permiso de conducir en el territorio ourensano.

En lo que va de año se han retirado 4.498 puntos por infracciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas, una cifra que representa el 47 % de los 9.607 puntos detraídos en total en la provincia. Cifras que marcan una gran diferencia respecto a Ourense de buena parte del resto de España, donde el exceso de velocidad continúa siendo la infracción que más puntos resta a los conductores.

La campaña contará, también, con la colaboración de las policías locales de los ayuntamientos de Ourense, O Barco de Valdeorras y Xinzo de Limia, que reforzarán los controles en sus respectivos municipios. Con este despliegue coordinado entre las distintas administraciones, la DGT pretende reducir la siniestralidad en unas semanas en las que aumenta la movilidad mientras recuerda que la única tasa segura al volante es cero alcohol y cero drogas.