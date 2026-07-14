ACCIDENTE MORTAL
Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
El suceso ocurrió en la carretera OU-533 a su paso por los concellos de O Bolo - A Pobra de Trives
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E. M.
Trágico accidente en la carretera OU-533 en la tarde de este martes. Un conductor perdió la vida tras sufrir un choque frontal contra una furgoneta.
El siniestro mortal ocurrió concretamente a las 15.53 horas en el punto kilométrico 39.5 de la vía que une A Gudiña y A Rúa, a la altura de los concellos de O Bolo - A Pobra de Trives, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.
El fallecido se trata de un vecino de Madrid de 26 años que iba acompañado de otra persona, que resultó ilesa.
En cuanto a la furgoneta, de matrícula búlgara, era ocupada por dos adultos y dos menores, los cuales acabaron heridos de carácter leve.
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