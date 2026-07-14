Leonel y Manuel, más de 8.000 kilómetros desde África, para formarse en Traumatología en el CHUO de Ourense

En zonas de África como Mozambique, la moto es un método de transporte habitual y la caídas y fracturas, una de las causas que más se derivan a atención hospitalaria en Traumatología, lo que incluso colapsa el sistema.

Este este es uno de los motivos por los que médicos residentes como Leonel y Manuel , hagan un recorrido que les ha traído desde su país, de más de 8.000 kilómetros desde el hospital de Maputo en el sureste africano, hasta el Complejo Hospitalario de Ourense, para aprovechar ese apartado formativo internacional que tiene el CHUO ourensano, y formarse en Traumatología.

Los médicos llegados del Hospital de Maputo, con parte del personal médico y docente del CHUO / Fdv

Acaban de llegar a la ciudad de As Burgas dentro del programa impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y gestionado por la Fundación CSAI del Ministerio de Sanidad, un programa de cooperación especialidades médicas y sanitarias en países socios de la cooperación española, permitiendo que residentes en Traumatología, Anestesiología o Ginecología, completan parte de su formación en hospitales españoles.

Tanto Manuel Monterio como Leonel Joan, toman ahora el relevo formativo a otros dos compatriotas, Quenesio Chipa y Alfonso Guiticua, que también han rematado este lunes su formación en el Hospital Universitario de Ourense, y podrán devolver en su país, África, todo lo aprendido durante su estancia ourensana.

Jesús García Mata, presidente de la Comisión de Docencia del área de Ourense, Verín y Valdeorras, y uno de los miembros del equipo médico y docente que recibió a los nuevos alumnos internacionales resaltó que este programa dio comienzo ya en el año 2017 en el Hospital Universitario de Ourense y califica la experiencia como «un motivo de satisfacción» al considerar que la presencia de estos residentes supone «contribuir a la formación de profesionales que ejercen en países con grandes necesidades asistenciales, por el que su formación permitirá mejorar la atención sanitaria de sus países de origen.

Tendrán un cuadro docente de lujo, entre el que se incluye la doctora Marta Méndez, Jefa de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Ourense quien señala que «recibir a dos nuevos residentes supone una motivación para todos nosotros pero, al mismo tiempo, nos da un poco de tristeza ya que también despedimos a otros de los compañeros que compartieron el día a día de nuestro servicio dejando una honda huella», explica.

Llevar el conocimiento a su país

Manuel Monteiro uno de los residentes recién llegado al CHUO valora a sus primeras impresiones de la experiencia en Ourense, destacando «la oportunidad de conocer noticias técnicas y mejorar nuestra capacitación profesional».

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La participación en el programa tiene un carácter bidireccional, ya que también profesionales españoles participan en misiones formativas en Mozambique, Níger y más recién Mali. Este es el caso de la jefa del Servicio de Neurocirurxia Ana Pastor Zapata, con años de reconocida experiencia en la formación especializada de atención al paciente politraumatizado, formación que también imparte a nivel europeo e internacional, en este marco de cooperación promovido por la AECID. Pastor reconoce que esta estadía mejora la formación de estos profesionales y repercutirá en sus países», indica. n