Se enfrenta a dos años y medio de cárcel por acosar a su vecina y exhibirse ante ella y su hija de 2 años en Ourense: «tienes los días contados»

Un vecino de Xinzo de Limia se enfrenta a dos condenas de prisión por dos delitos cometidos en el interior del edificio en el que reside: acoso y exhibicionismo. Según el escrito fiscal, el hombre «intimidaba» a su vecina con «extraordinaria insistencia». El representante del Ministerio Público solicita 1 año y medio de prisión por el primer delito y un año por el segundo.

En concreto, según el relato de hechos, desde el 3 de junio de 2024 en adelante, el acusado le dejó a la denunciante en su buzón personal, «diariamente e incluso en varias ocasiones a lo largo de un mismo día», notas manuscritas haciendo referencia a aspectos de su vida profesional y familiar. Además de lo anterior, el acusado estaba « pendiente de sus movimientos». Conocedor de que solía abandonar el domicilio a las 06.45 horas, él salía al balcón, «haciéndole saber que la observaba haciendo ruido o tosiendo». Asimismo, cuando se percataba de que la mujer se encontraba en el rellano abría la puerta de su casa y «con la intención de intimidarla, la mira de forma desafiante».

El escrito del Ministerio Fiscal recoge un suceso concreto el 24 de julio de 2024. Ese día a las 20.00 horas, mientras ella se encontraba en el rellano, él se dirigió a ella y le dijo «las mujeres no tenían que existir, las que tienen cargo menos y las policías todavía menos» antes de añadir «guarras verduleras, las mujeres no teníais que existir, solo estáis aquí para dar problemas».

Un pene, un arma y una amenaza

Aunque el peor episodio, según recoge el escrito de acusación, sucedió al día siguiente. El 25 de julio de 2024, cuando la mujer estaba acompañada de su hija de 2 años, se encontró con el acusado totalmente desnudo, de nuevo en el rellano del edificio. En ese momento, «agarrándose el pene erecto con la mano izquierda y sujetando un cuchillo de cocina con la derecha, mirándola fijamente». Con intención de atemorizarla le dijo «es para tu hija», refiriéndose al pene, y «esta otra es para ti» en referencia al cuchillo. Además, añadió «no sé quién irá primero si tu hija o tú pero tienes los días contados».

Estos hechos causaron en la denunciante «mucha inquietud» y desagrado, pero también una alteración de su vida cotidiana, puesto que modificó sus rutinas para evitar coincidir con el acusado, cuyas conductas le provocaron un estado de ansiedad por el que recibió asistencia médica.

Así las cosas, por el delito de acoso se enfrenta a la pena de un año y seis meses de prisión y a la prohibición por cinco años de aproximarse a menos de 300 metros de la denunciante, su domicilio o cualquier otro lugar que frecuente. Durante el mismo tiempo tampoco podrá comunicarse con ella. Por el delito de exhibicionismo Fiscalía pide la pena de un año de prisión, la medida de libertad vigilada durante cinco años y la pena de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto con menores de edad durante ocho años.

Todo este suceso se juzgaba este martes en una audiencia preliminar en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, pero tuvo que ser aplazada, sin nueva fecha, a la espera de un informe sobre la imputabilidad del acusado solicitado por la defensa.