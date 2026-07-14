El acusado del crimen machista de O Bolo se enfrenta a trabajos a la comunidad por provocar un accidente de tráfico meses antes del asesinato

El presunto autor del primer crimen machista de 2025 en Galicia, Manuel V. R., se conectó este lunes por videoconferencia desde la cárcel en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense. Lo hizo para responder por un delito contra la seguridad vial por circular bajo los efectos del alcohol y provocar un siniestro de tráfico tan solo ocho meses antes del crimen.

Aquel trágico suceso posterior tuvo lugar en abril de 2025. En la parroquia ourensana de As Ermidas, en el concello de O Bolo, Manuel V. R. asesinó presuntamente a su esposa tras 50 años de matrimonio y toda una vida en común trabajando primero en Francia y luego en Madrid, donde tras jubilarse hicieron las maletas para mudarse a As Ermidas, municipio del que la víctima era oriunda. El detonante de aquella tragedia fue precisamente una disputa familiar por sus problemas con el alcohol: la mujer le había escondido al acusado las llaves del vehículo, para impedir que lo utilizase, porque tenía antecedentes policiales por conducir ebrio.

Por esos hechos, la acusación pública solicita 20 años de prisión y libertad vigilada durante 5 años. La Fiscalía pide que el presunto asesino sea condenado a indemnizar al hijo de la fallecida con 100.000 euros, y con 50.000 euros a las tres hermanas y solicita la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial, de cara a un juicio con jurado popular.

Antes, se someterá a la audiencia preliminar del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, donde los hechos que se juzgan en esta pieza independiente se remontan al 1 de agosto de 2024. Según el escrito de la Fiscalía, Manuel circulaba por una vía perpendicular al kilómetro 36,3 de la carretera OU-533, a su paso por O Bolo, bajo una fuerte influencia de bebidas alcohólicas que «mermaban sensiblemente sus aptitudes». Al alcanzar la intersección entre ambas vías e incorporarse en el cruce de As Ermidas, ignoró una señal de stop «sin asegurarse previamente de que podía hacerlo con seguridad» y sin percatarse de que simultáneamente un camión circulaba por la carretera. Su maniobra provocó que el camión de gran tonelaje tuviera que realizar una maniobra evasiva que terminó en siniestro.

Tras el accidente, agentes de la Guardia Civil de Tráfico acudieron al lugar del suceso y sometieron a Manuel V. R. a las pruebas de alcoholemia. Transcurrida más de una hora desde el momento del siniestro dio 0,93 mg/l, mientras que en la segunda prueba y definitiva reflejó 0,89 mg/l en aire espirado, más del triple del nivel permitido.

Además, los agentes hicieron constar en el atestado los síntomas de ingesta alcohólica que observaron en el encausado, describiendo un cuadro de síntomas desde habla pastosa y una fuerte halitosis alcohólica hasta desorientación y temblores. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad —o una multa, si el acusado no los acepta— y la privación del carné de conducir durante dos años y medio.

Aplazada sin fecha

Si el acusado se conforma o si por la contra llega a juicio no se pudo saber este lunes. Pese a que el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense reservó la sala para una audiencia preliminar de este procedimiento y el hombre se conectó por videoconferencia, la vista fue suspendida sin nueva fecha para que las actuaciones regresen al Juzgado de Instrucción de Trives.

El motivo fue un defecto de forma procesal: la aseguradora del vehículo no había sido formalmente emplazada como responsable civil directo, un trámite imprescindible para que el proceso continúe. Además, la empresa propietaria del camión afectado reclama la indemnización por los daños sufridos, cuantía que se determinará en ejecución de sentencia.

Así las cosas, por el momento, la audiencia por el siniestro de tráfico queda a la espera de que el juzgado de Trives subsane el emplazamiento de la aseguradora para fijar una nueva fecha