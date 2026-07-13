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"Podría haber ocurrido una desgracia": un rayo derriba el campanario de la iglesia de San Paio de Trado

El impacto derribó el campanario, dañó una vivienda colindante y levantó varias tumbas del cementerio parroquial | Sucedió durante la hora a la que se suele celebrar la misa

Este fin de semana cayó un rayo en la iglesia de San Paio de Trado, en Pontedeva

Este fin de semana cayó un rayo en la iglesia de San Paio de Trado, en Pontedeva

Cedido

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Andrea Rodríguez

Ourense

El pasado sábado 12 de julio cayó un rayo en la iglesia de San Paio de Trado, en Pontedeva. El impacto derribó el campanario, cuyos trozos cayeron al suelo, dañó la vivienda colindante y levantó varias tumbas de sus alrededores.

Los desprendimientos del campanario dañaron varias sepulturas.

Los desprendimientos del campanario dañaron varias sepulturas. / Alba Araújo

Eran cerca de las 18:20 de la tarde cuando los habitantes de Trado escucharon un fuerte estruendo en el pueblo, hora a la que habitualmente estaría sucediendo la misa diaria. La ceremonia, que normalmente comienza a las 18:00h, se retrasó debido a las fiestas en la parroquia de San Benito.

"El cura llegaba tarde y se pospuso la misa hasta las 20:00h", explica una vecina de la localidad, y añade que "si hubiese estado dando la misa a la hora de siempre, la gente habría estado fuera y hubiese ocurrido una desgracia", debido al peligro que suponían los restos del edificio que se desprendieron. Aun así, el rito se celebró con total normalidad y los vecinos concuerdan en que la ausencia de heridos gracias al cambio del horario "ha sido un milagro".

El rayo cayó sobre el campanario de la iglesia de San Paio de Trado.

El rayo cayó sobre el campanario de la iglesia de San Paio de Trado. / Alba Araújo

Visión institucional

Juan Carlos González, alcalde de Pontedeva, explica que "en el momento que ocurrió, llamé al obispado, que son los propietarios del edificio" y desde allí le aseguraron que se harían cargo de los arreglos, los cuales cubre el seguro. González llamó también a la delegación de patrimonio para contarles lo sucedido, y le dijeron que "el obispado ya se ponía en contacto con ellos por si necesitaban algo".

En lo respectivo a la protección de los vecinos, el alcalde afirma que es seguro acudir a la iglesia porque entran por la puerta lateral, mientras que los desprendimientos cayeron en la zona delantera: "lo vallamos para que no pasara nadie por el frente de la iglesia, no corren peligro".

La iglesia

La iglesia de San Paio de Trado aparenta una falsa sencillez que lleva detrás una historia constructiva compleja. Un análisis más detallado indica orígenes románicos, que compartiría con muchos templos de la zona. También sugiere una remodelación durante el siglo XVIII, en la que se le añadiría la fachada y la espadaña de estilo barroco que tanto la caracterizan.

Los vecinos observaron más tarde las consecuencias del impacto.

Los vecinos observaron más tarde las consecuencias del impacto. / Alba Araújo

Es muy común en el patrimonio eclesiástico gallego esta fusión de estilos (románico y barroco), ya que se actualizaban las estructuras medievales originales según los gustos y necesidades de épocas posteriores. A su lado encontramos el cementerio parroquial, un espacio de recogimiento que se integra orgánicamente con el templo, creando una atmósfera de serenidad y profundo arraigo cultural.

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Debido al accidente, ahora a la iglesia le falta la cruz en la parte superior.

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