Cuatro incendios obligan a cortar el tráfico ferroviario convencional entre Ourense y Santiago de Compostela

Cuatro incendios forestales declarados en la tarde de este lunes en los municipios de Maside, Ourense y Amoeiro han obligado a interrumpir la circulación ferroviaria convencional entre Ourense y O Irixo, una incidencia que afecta a los trenes de ancho convencional que enlazan la ciudad con Santiago de Compostela. Aunque los cuatro focos permanecen activos, son de pequeñas dimensiones, afectan a una superficie reducida y, por el momento, no suponen riesgo para las viviendas.

Así lo trasladan fuentes de la Consellería de Medio Rural, que informan de que los incendios se declararon en torno a las 14.00 horas. Dos de ellos se registraron en el municipio de Maside, mientras que los otros dos afectan al monte de Untes, en el término municipal de Ourense, y al concello de Amoeiro.

Las primeras hipótesis apuntan a que el paso de un tren dirección Maside-Ourense por la línea convencional estaría detrás del origen de los cuatro focos.

En las labores de extinción trabajan numerosos medios terrestres y aéreos, entre ellos efectivos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica, que actúan de forma coordinada con el dispositivo autonómico, que desplegó distintos medios en cada uno de los focos.

En Maside, en el foco de la parroquia de Armeses, trabajan 1 agente, 4 brigadas, 4 motobombas, 4 aviones y 2 helicópteros. En el mismo concello, pero en el segundo foco. 1 agente, 5 brigadas, 1 motobomba, 1 técnico y 3 helicópteros. Hasta Untes se desplazaron 4 agentes, 6 brigadas, 4 motobombas, 1 técnico, 1 unidad técnica de apoyo, 3 helicópteros y 3 aviones. Además, en Amoeiro trabaja una brigada.

La columna de humo del incendio de Untes es visible desde distintos puntos de la ciudad de Ourense, aunque desde Medio Rural insisten en que la evolución de los fuegos no hace temer, por ahora, por las viviendas cercanas. Con todo, Adif ha informado de que la circulación permanece interrumpida entre Ourense y O Irixo por la proximidad de las llamas a la infraestructura ferroviaria. La incidencia afecta a los trenes de ancho convencional que conectan Ourense y Santiago de Compostela, mientras que los servicios de alta velocidad continúan circulando con normalidad.