Seguridad vial
Da positivo en drogas tras un accidente en Celanova y acaba detenido por quebrantar una orden de alejamiento
El conductor huyó del vehículo junto a la mujer, a la que no podía aproximarse | Fueron localizados con colaboración ciudadana
Un accidente de tráfico en la autovía AG-31, a la altura de Celanova, acabó con la detención de un conductor que, además de dar positivo en drogas, incumplía una orden judicial de alejamiento respecto a la mujer que viajaba con él.
Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 16 de junio, cuando la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense recibió el aviso de un siniestro vial en la AG-31. Una patrulla del Destacamento de Tráfico se desplazó hasta la zona y, tras recorrer varios kilómetros sin localizar el accidente, encontró un turismo con importantes daños en la parte delantera izquierda, cerrado y sin ocupantes. En el interior había un transportín para animales.
Poco después, varios testigos explicaron a los agentes que habían visto abandonar el vehículo a un hombre y una mujer, que se habían dirigido a pie hacia el casco urbano. Los guardias civiles localizaron primero a la mujer, que paseaba con un perro. Esta aseguró ser la conductora del coche accidentado y negó que hubiera viajado con otra persona.
Sin embargo, otros testigos alertaron a los agentes de que el hombre que iba en el vehículo se encontraba intentando acceder a golpes a un cajero de la localidad. Una vez localizado, negó inicialmente haber conducido el turismo, aunque finalmente acabó reconociéndolo. Los agentes le practicaron la prueba de detección de drogas, que dio resultado positivo y fue posteriormente confirmada por el laboratorio.
La Guardia Civil descubrió además que el hombre tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la mujer que lo acompañaba en el coche, por lo que solicitó la intervención de efectivos del puesto de Celanova, que procedieron a su detención.
Como consecuencia de los hechos, el conductor se enfrenta a un delito de quebrantamiento de medida cautelar judicial, castigado con penas de prisión de entre seis meses y un año. Además, deberá hacer frente a una sanción administrativa por conducir drogado, infracción que conlleva una multa de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.
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