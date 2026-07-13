Fragilidades en la justicia
La abogacía de Ourense denuncia la «extrema precariedad» del turno de oficio: la participación de los letrados cae un 20% en tres años
El sistema público de justicia gratuita se resiente, afirma el Colexio da Avogacía de la provincia ourensana: «No puede seguir sosteniéndose sobre el sacrificio personal y económico de los profesionales»
El sistema público de justicia gratuita blinda el acceso a los tribunales y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que no tienen recursos suficientes para costearse un procurador y abogado de pago. La prestación de esta garantía constitucional es obligatoria, pero la participación en el turno de oficio no. Años de reivindicaciones por mejores condiciones retributivas y laborales, con una huelga de por medio incluida, han hecho mella entre los profesionales de la abogacía. Este domingo se conmemoró el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, pero en el colectivo cunde el sentimiento de que no había nada que celebrar. Al contrario, las posturas para urgir mejoras siguen vigentes. Desde Ourense, la junta de gobierno del Colexio da Avogacía denuncia una situación «de extrema precariedad e insostenibilidad» de un sistema que —recuerda la institución— es el encargado de «garantizar la defensa de los ciudadanos». La entidad profesional subraya que la justicia gratuita «no puede seguir sosteniéndose sobre el sacrificio personal y económico de los profesionales que la hacen posible».
Según los datos del colegio ourensano se ha registrado «una tendencia regresiva alarmante que pone en riesgo la continuidad y la calidad del servicio que, con muchos más asuntos, cuenta con menos letrados y letradas». En menos de tres años, el número de profesionales adscritos al turno de oficio en la provincia de Ourense ha caído un 20%: de 326 abogados en 2023 a 260 en este año 2026. En la especialidad de procedimientos de violencia de género, la caída ha sido «especialmente grave», de 109 a 64 profesionales inscritos. Esta situación «compromete la especialización y disponibilidad en una materia de máxima sensibilidad social», afirma la entidad profesional.
«Esta pérdida de capital humano se extiende a casi todas las jurisdicciones, dificulta a los profesionales su labor y refleja el desánimo generalizado del colectivo», asegura el Colexio da Avogacía de Ourense.
Además, la institución cree que la justicia de proximidad se encuentra en peligro. Tras la centralización en Ourense de las causas de violencia machista de toda la provincia, salvo de las comarcas de Valdeorras y Trives —el Colexio da Avogacía presentó recurso contra esa decisión, resultado de la nueva ley estatal de los tribunales de instancia—, «se suman ahora los efectos del descenso de profesionales, agravados por la propia configuración geográfica de la provincia». Según la institución, la cobertura de los partidos judiciales de Xinzo de Limia, Bande y Celanova «depende casi por completo de la adscripción voluntaria de letrados y letradas con sede en la capital, ya que solo seis profesionales con domicilio en dichos partidos están adscritos al turno de oficio penal».
Para garantizar un servicio mínimo, con disponibilidad efectiva y evitando incompatibilidades entre acusado y víctima, «la provincia necesita más de veinte letrados de guardia diarios, que no perciben retribución alguna por su disponibilidad las 24 horas», incide el colegio profesional. «Sostener este despliegue —que exige largos desplazamientos y disponibilidad permanente— resulta hoy una carga insostenible bajo las actuales condiciones de nula compensación y ausencia de derechos», añade la junta de gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Los consejos de un especialista para evitar que los ladrones roben en casa en vacaciones: «Con una inversión de 220 euros se aumenta la seguridad de la puerta»
- Dieciocho nuevos directores de colegio en Ourense inician su preparación para el curso 2026-2027
- Una mujer de Ourense se sienta en el banquillo como acusada el mismo día de su boda
- Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en el río Arenteiro, en O Carballiño
- Gonzalo Pérez Jácome desafía la alerta roja y los 40º de Ourense y se pone a entrenar: «Con mucho cuidado»
- Jácome defiende su salario de dedicación exclusiva: «Yo puedo cobrar lo que me dé la gana»
- «Hay que seguir, hay que luchar»: testimonios de vivir en la calle que arde