Revienta una tubería en un pasillo del hospital de Ourense: la avería no causó heridos ni afectó a la actividad sanitaria

Sobre las 16.30 horas de la tarde de este domingo, el reventón del latiguillo de una tubería del pasillo, en el vestíbulo exterior de la planta de Pediatría del Hospital Xeral, en el CHUO, ocasionó la caída de agua y obligó a levantar parte del falso techo para reparar la avería. Desde el área sanitaria de Ourense aseguran que el percance en una tubería de agua caliente sanitaria, que inundó la zona, «afectó solo a esa parte». A las seis y media de este domingo proseguían los trabajos para secar la superficie que resultó encharcada. «La incidencia no ocasionó daños personales ni afectó a la actividad asistencial, que continuó desarrollándose con total normalidad al poco tiempo de la incidencia», afirman desde el departamento de comunicación. En cambio, otras fuentes consultadas dan una versión distinta: «Las filtraciones de agua han traspasado los forjados, llegando desde la cuarta planta hasta la segunda planta». Añadían que, tras el problema, no había suministro de agua en tres plantas afectadas, la segunda, la tercera y la cuarta.

La avería tuvo lugar en un pasillo que conecta la planta de Pediatría con la UCI infantil, al lado del vestíbulo de la cuarta planta del edificio Cristal, o Xeral, del complejo hospitalario de Ourense, que está formado por edificios de distintas épocas constructivas. En los más antiguos ocurren incidentes como este de vez en cuando.

El falso techo retirado en el punto de la avería. / FDV

Tras el percance de este domingo, los profesionales de los servicios de Mantenimiento y Limpieza del CHUO «actuaron de forma coordinada para resolver la incidencia en el menor tiempo posible, permitiendo recuperar la operatividad de la zona aproximadamente una hora después».

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Otra perspectiva de la zona afectada. / FDV

El área sanitaria de la provincia de Ourense agradece el «compromiso, la rapidez y la profesionalidad» de los trabajadores implicados. Se está realizando una evaluación de daños y un análisis de la causa de esta avería.