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Ourense tendrá el martes dos pantallas gigantes para vibrar con la semifinal de España contra Francia en el Mundial

El Parque Ribeira de Canedo, en el entorno del Puente Romano, se suma a la Plaza Mayor como punto de reunión para que los aficionados ourensanos sigan el partido en directo, en el que la selección española busca el pase a la final

Miles de ourensanos en la Plaza Mayor durante el España-Bélgica.

Miles de ourensanos en la Plaza Mayor durante el España-Bélgica. / GPJ

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R. O.

Ourense

Tras la retransmisión de las victorias de España en el Mundial contra Portugal y Bélgica, en las rondas de octavos y cuartos de final, de cara al cruce de semifinales contra Francia el Concello de Ourense ha decidido duplicar los puntos de seguimiento del partido a través de pantallas gigantes. Además de mantener la instalación de la Plaza Mayor, el centro neurálgico de la ciudad, también se podrá ver el partido a pie de calle y compartiendo sentimiento con los demás en el Parque Ribeira de Canedo, en un hermoso entorno al lado del Miño y el Puente Romano. Lo anunció este domingo el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome.

La Plaza Mayor, durante el España-Bélgica de cuartos de final.

La Plaza Mayor, durante el España-Bélgica de cuartos de final. / F. C.

El partido se disputa en Dallas este próximo martes, a partir de las 21 de la tarde, hora española. Ourense se suma a numerosas localidades españolas en el sentimiento común de apoyo a la selección de fútbol, que pretende repetir el éxito de 2010, cuando alcanzó la última ronda del Mundial y, además, se alzó con el trofeo. España busca su segunda estrella y miles de ourensanos enviarán su apoyo en la distancia, desde Galicia a Estados Unidos.

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