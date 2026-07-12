Violencia familiar
Condenan a trabajos comunitarios a una mujer de Ourense por dar bofetadas y puñetazos a su madre octogenaria: «Te vas con tu nené»
La jueza declara probadas estas agresiones cometidas ante la cuidadora de la víctima y la cuñada de la acusada, pero absuelve de maltrato habitual y lesiones psíquicas por falta de evidencias: la víctima falleció en 2024 y no llegó a declarar en el juzgado
Dio puñetazos en los brazos a su madre octogenaria, en presencia de la persona que cuidaba a la señora y, posteriormente, propinó dos bofetadas en la cara a su progenitora, un acto violento que presenció la cuñada de la acusada. «Te vas con tu nené», dijo la agresora mientras abofeteaba a la víctima. Se refería así despectivamente al traslado a casa decidido por el otro hijo, hermano de la encausada, que tuvo que intervenir para apartarle la mano. Son los hechos que la magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal de Ourense declara probados en la sentencia que condena a la hija por un delito de malos tratos en el ámbito doméstico. La jueza impone 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Si no muestra su consentimiento a esas labores sociales, la pena se convertirá en 8 meses de prisión. La víctima falleció en 2024 y no llegó a declarar en el juzgado. Sin ese testimonio, la magistrada no ha encontrado pruebas suficientes para condenar a la acusada por otros delitos atribuidos por la Fiscalía y la acusación particular. La hija, sexagenaria, queda absuelta de los delitos de maltrato habitual y lesiones psíquicas.
La sentencia, que conlleva la privación del derecho a tener y portar armas durante dos años, no es firme. Cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Ourense. La defensa solicitó la absolución, mientras que la acusación particular pretendía una condena más gravosa. La resolución de primera instancia fue dictada el pasado 3 de julio.
La encausada convivió con su madre y víctima en Ourense hasta junio de 2023, cuando la señora tenía ya 85 años. El día 21 de ese mes, la hija agredió a su madre en presencia de la cuidadora, recriminando por haber llegado tarde. La progenitora llamó por teléfono a su hijo y le pidió que acudiera al domicilio. El varón se presentó acompañado por su pareja sentimental. El hijo introdujo en una bolsa artículos de aseo y ropa de su madre, para llevársela a vivir con él, tras lo que había sucedido. Cuando la pareja del varón se desplazaba por el pasillo acompañando a la octogenaria, la acusada dio dos bofetadas en la cara a su madre, al tiempo que le decía: «Te vas con tu nené».
Tras examinar distintos elementos entre los que se incluyen los informes médicos de la octogenaria, la magistrada subraya que «no ha podido probarse» que la hija «hubiese insultado, amenazado o propinado golpes y pellizcos a su progenitora, de manera habitual y continuada, durante los últimos meses de convivencia».
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