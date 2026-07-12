Ourense concentra los municipios más baratos para comprar casa en Galicia

El mercado inmobiliario español del segundo trimestre de 2026 ha arrojado datos reveladores para los potenciales compradores, situando la provincia de Ourense como uno de los principales refugios para quienes buscan convertirse en propietarios. Según el último informe de precios del portal inmobiliario Idealista, publicado en el mes de julio, la provincia no solo lidera la oferta en Galicia, sino que coloca a varios de sus municipios en los puestos de honor del ranking nacional de los concellos más económicos para comprar una casa, compitiendo directamente con las regiones tradicionalmente más baratas de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Para encontrar la localidad más económica en Galicia hay que desplazarse hasta la comarca de O Carballiño. El concello de Vilamarín se posiciona como el municipio con la vivienda más barata de toda la comunidad autónoma. Con un precio medio de 450 euros por metro cuadrado, Vilamarín se sitúa en la cuarta posición en el listado de los municipios más económicos de toda España. Solo es superado por Fuente Obejuna, en Córdoba, con el metro cuadrado a 369 euros; Pedro Muñoz, en Ciudad Real, a 377 euros el metro cuadrado y Bembibre, en León, donde el precio asciende hasta los 441 euros.

Este dato sitúa a Vilamarín en un exclusivo grupo de localidades españolas que logran mantener sus precios por debajo de la barrera de los 500 euros, un umbral que cada vez comparten menos municipios en el territorio nacional.

La diferencia de costes en esta localidad ourensana frente a las capitales de provincia o las zonas costeras gallegas subraya el valor estratégico del interior, porque Vilamarín no es el único concello en el podio. La hegemonía de Ourense en el ranking nacional no se limita a un solo nombre. El estudio destaca que otros dos municipios de la provincia figuran de manera prominente en la lista de los 25 más baratos de España: Leiro y A Merca.

En primer lugar, Leiro se posiciona con un precio de 507 euros por metro cuadrado, consolidándose como una opción sumamente atractiva para quienes buscan vivienda en entornos rurales con un coste de adquisición muy reducido. Le sigue de cerca A Merca, donde los propietarios solicitan una media de 528 euros por metro cuadrado.

Estos municipios no solo representan opciones locales económicas, sino que forman parte de la élite de los mercados más accesibles del sur de Europa, según el estudio del marketplace inmobiliario. Además, la presencia de tres municipios ourensanos en los tramos más competitivos del informe impulsa la posición de la provincia como el motor de la accesibilidad residencial en el noroeste peninsular.

Galicia ante el resto de España

Si analizamos el mapa autonómico, Ourense domina claramente la estadística de precios bajos, solo la provincia de Pontevedra es capaz de introducir un caso puntual. El informe identifica a O Covelo como otro de los puntos de alta competitividad en Galicia, con un precio de 490 euros por metro cuadrado, situándose por debajo de los precios de Leiro y A Merca, pero aún por encima del imbatible registro de Vilamarín.

Fuera de las fronteras autonómicas, la comparativa pone en perspectiva el valor de la vivienda en Ourense. Mientras que en la provincial termal es posible encontrar opciones por 450 euros el metro cuadrado, en otras comunidades lo más económico no baja de los 700 euros por metro.

Comparando con las autonomías más populares, sus «municipios más baratos» presentan cifras significativamente superiores. En Cataluña, el mercado más económico se encuentra en la provincia de Lleida y, en concreto, en Balaguer con 732 euros por metro cuadrado. Cifra, aún así, más económica que la más barata de Cantabria. En Reinosa, el mínimo regional, la suma asciende a 1.019 euros/m².

Para vivir como propietario en la capital estatal, Idealista sostiene que es Chinchón el municipio que menos rompería los bolsillos y, aún así, costaría 1.357 euros por metro cuadrado, casi el triple que Vilamarín. Con todo, en época estival uno piensa en costa y playa, requisitos que en la mente española cumplen las Islas Baleares, donde Petra, el municipio más asequible, es cinco veces más caro que el concello ourensano: 2.502 euros por metro cuadrado.

Esta situación convierte a la provincia de Ourense en un polo de atracción para compradores, con tres de los cuatro municipios gallegos más económicos frente a la escalada de precios en otras latitudes de la península o incluso en los focos más turísticos de Galicia.