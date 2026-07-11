Demografía
Ourense, donde uno de cada cinco vecinos supera los 80 años, es la provincia gallega con más plazas en geriátricos y lidera los ingresos involuntarios
El envejecimiento y una mayor capacidad residencial que el resto de Galicia, con casi 7.000 plazas residenciales en la provincia, sitúan a Ourense en cabeza en los internamientos en centros por orden judicial y en medidas de apoyo a personas con deterioro cognitivo
Ourense y Zamora son las provincias españolas con la media de edad más elevada de España. En estos dos territorios limítrofes del interior del Noroeste, caracterizados por fenómenos demográficos como la despoblación y la dispersión, el perfil de edad de los habitantes supera los 51 años en promedio. El mayor índice de envejecimiento que tiene Ourense —cuna de centenarios— entre las cuatro provincias gallegas dibuja una pirámide de habitantes invertida. En un territorio con 305.972 vecinos —datos del IGE de julio de 2025—, uno de cada cuatro supera los 65 años. Hay 120.427 ourensanos que han alcanzado o excedido esa edad, de los cuales un 19,2% —58.972 personas— tiene más de 80 años. Sobrepasan los 85 un total de 21.300 habitantes, según la misma fuente estadística. La provincia más envejecida de Galicia es también la que cuenta con el mayor número de plazas en centros geriátricos: casi 7.000, incluidas plazas de emergencia a la que son derivadas personas de distintas zonas de Galicia. Esta situación demográfica explica que la delegación de Ourense del Instituto de Medicina Legal (Imelga) lidere las solicitudes a los médicos forenses relacionadas con internamientos involuntarios en residencias y sobre medidas de apoyo a personas con discapacidad, habitualmente por un deterioro cognitivo grave que resta autonomía al afectado.
«A prestación do servizo no ámbito da psiquiatría forense coas limitacións temporais lexislativas na resolución dos internamentos involuntarios supón un desafío na adecuación do traballo do persoal médico forense», afirma el Imelga en su memoria anual, publicada recientemente. La carga de trabajo es mayor en Ourense, con 940 solicitudes en 2025 de internamientos residenciales involuntarios —el triple que en Pontevedra, por ejemplo; muchas más que las 584 de Vigo, más aún que las 191 de A Coruña—, y con 952 de medidas de apoyo, más que ninguna otra delegación gallega del Imelga.
La delegación provincial cuenta con nueve médicos forenses, dos psicólogas, dos trabajadoras sociales, tres funcionarias de la oficina y dos auxiliares de autopsia. Uno de los nueve médicos se dedica en exclusiva a resolver sobre solicitudes de ingresos involuntarios en geriátricos y medidas para ayudar a personas tras una merma de su capacidad.
La red de plazas geriátricas no dejará de crecer en Ourense. En la ciudad, por ejemplo, avanza la construcción del centro para más de un centenar de personas mayores que proyecta la Fundación Amancio Ortega en el barrio de O Pino. Esta semana, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, acudieron al municipio de Piñor para visitar las obras de la futura residencia, que promueve la administración pública.
Rueda adelantó que, a partir de septiembre, el gobierno gallego activará un plan para incorporar 1.800 nuevas plazas públicas a la red asistencial. «No hay nada más básico que atender a los que nos atendieron, aquellos que se vaciaron en la vida», subrayó el presidente.
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