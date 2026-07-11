El número de muertes por suicidio en Ourense triplica al de fallecidos en accidentes de tráfico: «Es un problema sanitario que puede evitarse con prevención»

«Por cada suicidio cometido hai moitos máis intentos de suicidio. Para unha prevención eficaz cómpre desenvolver estratexias indicadas dirixidas á poboación vulnerable, mediante o apoio, a capacitación do persoal de saúde, educación e servizos sociais, e unha mellora na identificación dos trastornos mentais e de consumo de sustancias», subraya la Xunta de Galicia en el plan de prevención de este tipo de muerte violenta, una materia de salud pública que requiere atención. «O suicidio é un problema da sociedade no seu conxunto, de xeito que para que unha estratexia nunha poboación resulte eficaz é preciso unha resposta multisectorial e integral», considera el Sergas. La estadística constata la magnitud social de esta realidad. En 2025 se registraron en la provincia de Ourense 48 suicidios, una tasa de 15,7 casos por 100.000 habitantes, las más elevada de Galicia. La cifra de muertes autoinfligidas, un dato del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), es superior a los 27 casos de 2024 y triplicó el año pasado a la de fallecidos en accidentes de tráfico: 14 en territorio ourensano, según la información de la DGT.

En el conjunto de Galicia se registraron 303 actos consumados. El 74% de las víctimas eran hombres. Se trata de la segunda causa de muerte violenta, tras los accidentes (594 en la comunidad en 2025, incluyendo percances que resultan mortales como siniestros de tráfico, caídas, asfixias, intoxicaciones o ahogamientos).

«El suicidio es un problema sanitario que puede evitarse con prevención», subraya Julio Jiménez Féliz, médico forense y responsable provincial del Imelga. Entre los 48 fallecidos por causas autoprovocadas el año pasado había víctimas de diversos grupos de edad. La mayoría, entre los 50 y 60 años, aunque se trata de un problema transversal, con afectados que consumaron el suicidio con menos de 30 años, o que habían llegado a 90. Una comisión multidisciplinar de seguimiento y el plan autonómico de prevención persiguen la mejora de la respuesta y prevención a esta problemática.

«La intención es llegar a hacer autopsias psicológicas para encontrar los puntos clave en los que incidir e intervenir». Un estudio pormenorizado para analizar las causas y motivaciones tras estas conductas, las circunstancias personales y familiares, los antecedentes y también los posibles desencadenantes, con el fin de intensificar la prevención, la detección temprana —mediante la protección de la salud mental—, así como para reforzar el acompañamiento e intervención posterior con los supervivientes y las familias.

El plan gallego de prevención del suicidio pretende rebajar la tasa de muertes consumadas, así como establecer medidas «para diminuír o sufrimento das persoas que presentan un intento de suicidio, e das súas familias».

El forense Jiménez señala que estas muertes autoinfligidas son el resultado de «la ruptura de un proyecto vital». Como realidad compleja que son, subyacen contextos diversos, que dependen de las circunstancias de cada persona. En términos generales el riesgo de suicidio es mayor en situaciones de «enfermedades depresivas graves, trastornos psicóticos, problemas sanitarios o económicos», constata el jefe provincial del Imelga. A veces —confirma Jiménez— hay personas que sufren este problema tras magnificar un cuadro de salud que en realidad era banal.

La estrategia de prevención integra a distintos agentes en la búsqueda de soluciones y medidas, además de combatir el estigma social. Sergas, Imelga, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 061, profesionales del ámbito sociosanitario y también los medios de comunicación son piezas importantes. «Con este plan quérese priorizar a prevención do suicidio na axenda da atención á saúde mental e concienciar acerca do suicidio como un problema global, que vai máis alá da atención no ámbito sanitario, sendo necesario implementar outras medidas complementarias en ámbitos como o educativo e social», expone la Xunta como líneas maestras.