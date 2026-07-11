Cuidar la vista durante el eclipse es clave: los especialistas de las farmacias recuerdan que mirar al Sol sin la protección adecuada puede causar lesiones irreversibles

Dentro de un mes, el próximo 12 de agosto, tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible en España en casi un siglo. En la provincia de Ourense, la comarca de Valdeorras, especialmente el entorno de los municipios de O Barco y Rubiá, ofrecerá algunas de las mejores condiciones para contemplarlo. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense animan a la ciudadanía a disfrutar de un acontecimiento astronómico excepcional, pero recuerdan que «una protección ocular adecuada es la mejor garantía para contemplarlo con seguridad», señala la vocal de Óptica, Oftálmica y Optometría y Acústica de la entidad colegial, Társila Nóvoa.

Hay recomendaciones básicas para la observación del eclipse con protección. «No seguir estas pautas puede provocar retinopatía solar, una lesión en la retina que puede ocasionar visión borrosa, alteración de la percepción de los colores, manchas en el campo visual e, incluso, daños permanentes», advierte Nóvoa.

La especialista incide en que las gafas de sol convencionales no protegen frente a la radiación solar directa, aunque sean muy oscuras. Para observar un eclipse es imprescindible utilizar gafas homologadas, que cumplan la norma ISO 12312-2:2015, identificadas con el marcado CE, el nombre del fabricante y las correspondientes instrucciones de uso. Están disponibles en farmacias y ópticas.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense recomienda revisar las gafas antes de utilizarlas «para comprobar que no presentan arañazos, arrugas o perforaciones, colocárselas antes de dirigir la mirada al Sol y realizar observaciones durante periodos breves, alternándolos con descansos». Del mismo modo, «deben retirarse únicamente después de apartar la vista del Sol o girar la cabeza».

Qué debe evitarse

Además, la vocal Társila Nóvoa subraya que nunca deben utilizarse las gafas de eclipse para mirar a través de telescopios, prismáticos o lentes de cámaras, ya que la concentración de luz puede dañar el filtro y provocar lesiones oculares. Asimismo, advierte de que no son seguros materiales como las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, filtros polarizados o discos compactos (CD), ya que ninguno de ellos bloquea adecuadamente la radiación ultravioleta e infrarroja.

Por último, el colegio profesional aconseja extremar la precaución en niños y adolescentes, personas operadas de cataratas y quienes estén en tratamiento con medicamentos fotosensibilizantes, al tratarse de colectivos especialmente sensibles.