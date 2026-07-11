Cuarenta víctimas de violencia sexual atendidas por los forenses en Ourense en un año: «La mayoría de agresiones son de familiares, conocidos o parejas; hay muchos casos en un contexto de ocio»

La dimensión de la grave problemática social de los delitos contra la libertad sexual es evidente con realidades como el gran número de sucesos que llegan a juicio en la Audiencia Provincial, con señalamientos todos los meses para resolver los casos más graves de agresiones sexuales. La estadística de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior recoge una subida a nivel nacional de los delitos sexuales: un 3,8% más en el primer trimestre de este año. En la provincia de Ourense han aumentado un 4,8%, con 22 actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las violaciones denunciadas, los ataques más graves, fueron un total de 8 entre enero y marzo, el triple con respecto a los 3 hechos registrados en el mismo periodo de 2025. Esta tipología de violencia machista aflora con más intensidad que hace años porque las autoridades consideran que la concienciación social ha aumentado. El responsable provincial del servicio forense del Imelga comparte esa impresión. «Se ha interiorizado cada vez más el concepto de agresión sexual y hay conductas que ya no se toleran», expresa Julio Jiménez.

Según los datos del Ministerio del Interior, del balance de criminalidad de 2025, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron conocimiento el año pasado de un total de 92 delitos contra la libertad sexual en Ourense, un 15% más que el ejercicio anterior. Dieciocho casos denunciados fueron violaciones. El Instituto de Medicina Legal de Galicia opera al servicio de la administración judicial, con un papel fundamental para la aportación a los procedimientos de datos objetivos sobre el estado de las víctimas, mediante una valoración del daño físico y psicológico, así como las secuelas. En 2025, los forenses de Ourense atendieron en el servicio de guardia a 40 víctimas de violencia sexual, la gran mayoría mujeres, incluidas personas adultas y menores de edad. Una de cada cinco, aproximadamente, no llegaba a los 18 años.

«La mayoría de las agresiones sexuales son cometidas por familiares, conocidos e incluso la pareja, y hay muchos casos en el contexto de ocio», indica Jiménez. Algunos delincuentes sexuales se aprovechan del estado de vulnerabilidad de las perjudicadas por haber consumido alcohol o drogas. «Ninguna víctima es menos víctima» por esa circunstancia, subraya el responsable provincial del Imelga, frente a los prejuicios y estereotipos de género que aún hay que seguir combatiendo.

El forense Julio Jiménez, responsable del Imelga en Ourense, en su despacho. / FDV

Según la memoria del Imelga, los especialistas del servicio realizaron 71 pruebas periciales para procedimientos judiciales de agresiones sexuales. La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual —conocida popularmente como la del «solo sí es sí», reforzó el protocolo de valoración integral de las víctimas de violencia sexual, con el objetivo de prestar un acompañamiento especializado en el proceso ante el tribunal de instancia que se abre a partir de la denuncia. En el ámbito de la violencia de género el Imelga realizó el año pasado 66 valoraciones integrales, un total de 660 en Galicia.

La unidad de valoración forense integral (UVFI) evalúa «todos los factores que presenta la víctima, como el daño, la continuidad y las posibles secuelas». En aras de evitar una revictimización, y con una sensibildad redoblada cuando las perjudicadas son menores, los profesionales hacen lo posible para que todos estos trámites «se alarguen lo menos posible». «Hay víctimas que quieren que llegue el juicio y se termine de una vez», afirma Julio Jiménez.