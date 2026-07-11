De la arqueología y los hongos de la patata a la lectura y la justicia inclusiva: diez proyectos de investigación reciben financiación por su valor para el desarrollo de Ourense

Un proyecto sobre prácticas lectoras, un estudio del dominio público hidráulico, una investigación sobre la justicia digital inclusiva en Ourense, una aplicación para gestionar el riesgo de plagas de hongos en la plantación de patatas. Son algunas de las diez iniciativas de grupos de investigación del campus de Ourense de la UVigo que han resultado beneficiarias de ayudas públicas en la convocatoria INOU de 2026. Se trata de una línea de apoyo que financia la Diputación de Ourense. El programa da impulso a proyectos de interés para el desarrollo social y económico de la provincia, así como para el conocimiento de la realidad de este territorio. La agroindustria y la arqueología son otros de los ámbitos en los que se enmarcan los trabajos de investigación seleccionados en la edición de 2026 de INOU, que otorga respaldo económico al trabajo universitario, y fomenta la visibilidad de proyectos desarrollados por personal investigador en la etapa de formación posdoctoral en el campus.

El convenio anual entre la Diputación de Ourense y la Universidad de Vigo incluye esta convocatoria de ayudas. La colaboración entre las dos instituciones trasciende el campo de la investigación y se extiende también al desarrollo de actividades de difusión cultural, formación y deportes. La dotación del programa INOU asciende este año a un total de 59.000 euros, con una subvención máxima para cada proyecto de 5.900 euros. Las iniciativas seleccionadas se desarrollarán a lo largo de 2026. Las temáticas de esta convocatoria son diversas, de ámbitos de conocimiento diversos.

Hay dos proyectos en el campo de las ciencias. Uno de ellos consiste en la caracterización química y la evaluación de seguridad de extractos bioactivos de residuos agroindustriales. Está liderado por la investigadora Lucía Victoria Cassani. Por su parte, Laia Francina Tugores se enfoca en la identificación de zonas climáticas en la provincia de Ourense.

La iniciativa FunxiGarda, otro de los proyectos seleccionados, consiste en una aplicación para la gestión del riesgo fúngico en las plantaciones de patata. En este trabajo del ámbito de la ingeniería, Pedro Celard es el responsable. En la aplicación de los modelos Iber+ y DualSPHysics para evaluar el potencial de la energía hidrocinética en la provincia, trabajan los investigadores Diego Fernández e Iván Martínez.

Un laboratorio del campus de Ourense, en una imagen de archivo. / Iñaki Osorio / INAKI OSORIO

La convocatoria de INOU de este año ha aprobado varias propuestas relacionadas con las ciencias sociales, jurídicas, artes y humanidades. Desde la Facultad de Educación y Trabajo Social, Carla María Míguez realizará un proyecto de selecciones y prácticas lectoras de los docentes de Educación Infantil en la provincia. Por su parte, Nazaret Blanco desarrollará una iniciativa de investigación que lleva por título 'De princesas e príncipes a personaxes libres nos contos: un estudo cualitativo sobre a formación, actitudes e prácticas docentes do profesorado de Educación Infantil ourensán'. Además, Diego Herrero lidera un proyecto de investigación arqueológica y educación patrimonial en el Alto Támega, mientras que Abraham Rubín y Luis Velasco estudian, sobre el reclutamiento y actividad militar, cuestiones como el servicio obligatorio, levas, disciplina y agencias en la provincia de Ourense.

Un estudio del dominio público hidráulico, relacionado con el régimen jurídico de la propiedad privada colindante, que realizará Eva Fernández, así como una iniciativa sobre la justicia digital inclusiva en Ourense, a cargo de la investigadora Ana Isabel Gónzalez, completan la relación de proyectos beneficiarios de las ayudas públicas del programa INOU, este año.

Potenciar la investigación

Según subrayan desde el campus ourensano, «con estas axudas, alén de contribuír ao desenvolvemento da provincia, quérese impulsar a interacción entre grupos de investigación do campus dos diferentes ámbitos de coñecemento: Ciencias, Ciencias da Saúde, Enxeñería e Arquitectura, Ciencias Sociais e Xurídicas e Arte e Humanidades. Ademais, búscase contribuír a reducir o desequilibrio entre homes e mulleres dedicados á investigación no Sistema Universitario de Galicia, e potenciar na medida do posible a colaboración entre grupos de investigación de diferentes centros do campus de Ourense»

Algunas de las propuestas seleccionadas se enmarcan en líneas de investigación vinculadas a estructuras centrales del campus ourensano de la UVigo. El Campus Auga, un foco de especialización multidisciplinar, acreditado y financiado por la Xunta, así como el Instituto de Agroecología y Alimentación, son ejes centrales en Ourense de la innovación y transferencia de conocimiento que nace en el ámbito universitario.

Para fomentar la divulgación de las iniciativas e incrementar la visibilidad del trabajo y talento de los grupos investigadores, los resultados de los proyectos INOU de cada convocatoria son recogidos y publicados en un libro electrónico, realizado por la Vicerrectoría del campus de Ourense.