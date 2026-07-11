Homenaje en el concello ourensano de A Merca en memoria de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997

El XXIX aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco se ha conmemorado este 11 de julio en la Iglesia parroquial de San Xes de Faramontaos. El acto, conformado por una misa y una ofrenda floral, ha honrado la memoria del que fue concejal de Ermua (Vizcaya), asesinado en 1997 por la banda terrorista ETA.

Además de familiares y vecinos, a la ceremonia acudieron el alcalde de A Merca, José Manuel Garrido, la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, y la secretaria general de la provincia de Ourense, Sandra Quintas. La número dos del PPdeG pone en valor «los valores da democracia e da liberdade» frente a los «radicalismos» y a sus «terribles consecuencias».

Prado asegura que su partido cuenta con un fuerte compromiso por respetar «o legado de quen nos deixou un exemplo moral e de coraxe democrático», recordando la valentía de Miguel Ángel, quien perdió la vida «por defender as liberdades». Asimismo, critica a los partidos que, según ella, olvidan el significado de la banda terrorista ETA, la cual asesinó a un total de 68 gallegos. Lamenta que «a esquerda pacte con partidos coma Bildu», a quienes define como «herdeiros de quen sementou o terror no noso país e arrincou liberdades», y critica que no se les exija «un perdón para as vítimas e as súas familias».

«Non entendemos como hai partidos galegos, como o BNG, aliados con herdeiros de ETA e mesmo asesorados por eles», declara Prado, y rechaza a «todos e cada un dos acordos políticos con partidos que manteñen a indignidade, non condenan os asasinatos da banda terrorista e pretenden lexitimar a súa existencia». Afirma que «tampouco deberían facelo o PSOE e o BNG», y aclara que no hay nada de lo que hablar hasta que «non pidan perdón e non axuden a esclarecer todos os crimes».

Flores en el panteón familiar donde reposa Miguel Ángel Blanco. / Brevebretema

Miguel Ángel Blanco

Miguel Ángel Blanco Garrido fue un político español del Partido Popular (PP) que ejerció como concejal en Ermua entre los años 1995 y 1997. El jueves 10 de julio de 1997, fue secuestrado por tres miembros de ETA. La banda terrorista solicitó el acercamiento de todos los presos de su organización a las cárceles del País Vasco a cambio de su libertad. El secuestro tuvo una reacción social tan importante que dos días después se convocó en Bilbao la mayor manifestación contra ETA de la historia, con un total de 500.000 personas. A esta se le sumaron otras en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Vitoria y Zaragoza, alcanzando la cifra aproximada de 2,5 millones de personas que se manifestaron por la libertad de Blanco.

Haciendo oídos sordos al clamor social, ETA asesinó al rehén. Miguel Ángel fue tiroteado en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) la tarde del 12 de julio, después de que el Gobierno central se negara a negociar con la banda terrorista. Aunque Blanco fue encontrado con vida, falleció en la madrugada del día 13.

Tras el décimo aniversario de la muerte de Blanco, sus familiares trasladaron su cuerpo desde el cementerio de Ermua al de la localidad ourensana de A Merca, lugar en el que nació su madre.