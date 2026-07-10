Veinte años del carné por puntos de la DGT, que redujo muertes y lesiones en accidentes de tráfico: de 43 fallecidos en 2006 en Ourense a 14 en 2025

El carné por puntos tiene como objetivo reducir la accidentalidad en carretera y aumentar la seguridad vial. Este sistema de penalización mediante la retirada de saldo del permiso «hace que el derecho a conducir nos lo tengamos que ganar día a día siendo prudentes, cumplidores y evitando sanciones», subraya la Dirección General de Tráfico (DGT). Infracciones como los positivos en alcohol y drogas, los excesos de velocidad o circular sin el cinturón de seguridad conllevan la detracción de puntos. Los incumplimientos de la normativa vial motivaron a lo largo del pasado año 2025 la retirada de un total de 21.532 puntos en el carné en la provincia de Ourense. Supone una media mensual de casi 1.800, pero el dato contrasta con ejercicios con más de 35.000 puntos retirados en Ourense. El número de denuncias —5.372 en 2025— no se reduce en la misma medida que ha caído la gravedad de las conductas al volante. Esta realidad, así como la notable disminución de la siniestralidad grave en un análisis de perspectiva amplia, constatan la efectividad del carné por puntos, cuya implantación cumple veinte años.

En Ourense, esta decisión ha favorecido que el número de víctimas mortales en carretera haya caído de manera destacada, desde los 43 muertos en siniestros de tráfico y 166 heridos graves de 2006, a los 14 fallecidos y 77 lesionados graves de 2025. En los ejercicios de 2015 y 2017 la provincia registró el mínimo histórico de muertes en accidentes de circulación: 9 fallecidos cada uno de esos años. En el tiempo que ha transcurrido de 2026 se han producido en la provincia de Ourense 7 muertes en siniestros de tráfico y un balance de 36 personas heridas graves, según datos de hace pocos días. Este año fue el primero de la serie histórica en el que Ourense finalizó enero y febrero sin una sola víctima mortal en accidentes en carretera.

El carné por puntos es una política de seguridad pública que ha marcado un antes y un después. En 2006, España cerró el año con 4.104 personas fallecidas en accidentes de tráfico, más de 11 casos cada día. La reducción fue evidente tras la implantación de la medida de retirada de saldo por infracciones en carretera. Hubo 3.823 víctimas mortales el año siguiente, 3.100 en 2008, 2.714 en 2009, un total de 2.478 en el siguiente ejercicio, 2.060 en 2011 y, en 2012, la cifra bajó de la barrera de 2.000 fallecidos por primera vez. El año pasado, en 2025, la DGT contabilizó 1.028 siniestros mortales en los que fallecieron 1.119 personas, el segundo dato más bajo desde 1960, a excepción de 2020 y 2021, años condicionados por las fuertes restricciones de movilidad por la pandemia. En 2025 hubo en España 4.936 personas que necesitaron hospitalización tras resultar heridas en accidentes viales. El dato de 2006, cuando se implantó el carné por puntos, fue de 21.382 españoles heridos de gravedad aquel año por siniestros en carretera.

«El carné por puntos ha sido la herramienta principal en el descenso de la siniestralidad, estoy convencido de ello», afirma David Llorente, jefe provincial en Ourense de la DGT. «Ha sido la herramienta principal, pero no la única», puntualiza. «El permiso por puntos entró en vigor el 1 de julio de 2006 y, el 1 de diciembre de 2007, la reforma del Código Penal, que introdujo los nuevos delitos contra la seguridad vial. Ambas reformas reforzaron nuestra competencia en la vigilancia y la sanción», señala Llorente. El sistema de retirada de puntos «funciona muy bien, la valoración es muy positiva», añade el experto. «Ha sido la medida principal, que ha ido de la mano de otras, como la instalación desde 2005 de los primeros radares fijos en carretera», recuerda.

Multas y puntos de 2026

La estadística más reciente sobre el comportamiento de los conductores recoge las sanciones que conllevaron detracción de puntos en Ourense en lo que va de año, tras el cierre del primer semestre. Entre enero y los primeros días de julio, la DGT retiró en la provincia un total de 9.607 puntos, como resultado de 2.517 multas notificadas a 2.408 conductores. Es decir, alguno reincide en poco tiempo o es sancionado en el acto por más de una infracción.

Los positivos en alcohol son el motivo principal de retirada de saldo del carné, según esta estadística. En la primera mitad de este año se retiraron 2.680 puntos por este concepto, casi el 28%, a 591 conductores (600 multas en total). Se detectaron 303 positivos en drogas en el mismo periodo, que han desencadenado por ahora la pérdida de 1.818 puntos en Ourense. El 47% de las detracciones de saldo en el permiso de conducir se deben a ponerse al volante pese a haber consumido alcohol y drogas, dos de los principales factores de riesgo de sufrir o de causar un siniestro de tráfico.

Los excesos de velocidad han provocado la retirada de 2.180 puntos en Ourense de momento. Un total de 896 conductores fueron detectados por un radar en la provincia, entre enero y principios de julio de este año. Circular sin el cinturón, una medida de seguridad clave, fue la causa de sanción 292 infractores en el primer semestre, con el resultado de 1.180 puntos retirados en total.

Sancionar y reeducar

Los sistemas administrativo y penal que castigan, según la gravedad de la infracción, a los conductores que incumplen la normativa «están muy interrelacionados», recuerda Llorente. «Quien pierde todos los puntos del carné debe hacer un curso de recuperación total para volver a conducir: es necesario superar un examen teórico en Tráfico para poder recuperar la vigencia. Por otra parte, todos los condenados por delitos contra la seguridad vial tienen que hacer un curso a modo de sensibilización. Esa es la vertiente reeducadora del sistema de permiso por puntos, que cabe resaltar», destaca el jefe provincial de la DGT.

El responsable en Ourense de Tráfico también pone en valor «el trabajo de los centros autorizados para impartir estos cursos, así como de los formadores, los psicólogos y las víctimas que colaboran en estos cursos», resalta.