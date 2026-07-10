De Venezuela a la villa de los poetas: El «storytelling» de Yendy Carolina para despertar el turismo en Celanova

Llegar a un lugar nuevo, sin raíces ni familia, y encontrar en él un hogar es una historia que se repite en la geografía gallega, pero pocos la analizan con la mirada académica y emprendedora de Yendy Carolina García. A sus 45 años, esta migrante venezolana, madre de dos pequeños de nueve y cuatro años, se prepara para un hito fundamental en su nueva vida en la provincia de Ourense: la defensa de su Trabajo de Fin de Máster. Una tesis que ya ha dado sus primeros frutos en forma de programa Incuvi de la Universidad de Vigo, donde fue una de las propuestas premiadas esta primavera bajo el nombre «Destinos que cuentan».

Su proyecto no es solo un requisito académico para el Máster en Dirección y Planificación del Turismo de Interior y Salud del campus ourensano, donde quiso conocer el sistema educativo español desde dentro; es también la semilla de un emprendimiento que busca cambiar la forma en que Celanova se muestra al mundo.

El viaje: Venezuela, Gomesende, Celanova

Yendy Carolina y su marido salieron de Venezuela en 2015 buscando «la seguridad y la paz» que su país natal «ya no podía ofrecernos». Tras un paso por otros países de Latinoamérica pusieron el ojo en Madrid y desde la capital la vista los llevó a Galicia «tierra de emigrantes como nosotros». Sin conocer nada más que esa información «por los relatos de conocidos» llegaron a la provincia de Ourense, donde se asentaron hace ya tres años.

Su primer anclaje fue una casa rural en la aldea de Ocella, en Gomecende, antes de establecerse definitivamente en la villa de Celanova, donde hoy sus hijos crecen y ella y su marido trabajan: «nosotros no tenemos familia aquí en España, ni somos migrantes retornados; llegamos buscando esa paz para criar a nuestros hijos y nos encontramos con un lugar que nos ha dado todo», relata.

Esa gratitud es el motor de su interés por el patrimonio local y de su proyecto, donde ve en «el turismo una plataforma económica fundamental en toda España, pero especialmente en Galicia».

«Patrimonio pasivo»

Para demostrarlo, su investigación, titulada «El Storytelling como herramienta estratégica para el desarrollo del turismo literario en Celanova», nace de una observación directa como residente y estudiante. Yendy ha analizado cómo está posicionada la villa en el imaginario del visitante y los resultados son reveladores: «aunque Celanova es reconocida como villa Literaria, esto no se traduce en un impacto real en la dinamización económica o social de la comunidad».

Según el estudio de García, el patrimonio literario actual se percibe como algo «pasivo. La gente no viene a priori a conocer Celanova por su literatura; a veces llegan de forma complementaria, pero no es el destino principal», explica. Su propuesta busca convertir ese activo dormido en algo «vivo a través del storytelling, es decir, la capacidad de contar historias y, sobre todo, historias humanas que son las que me interesan más».

Cápsulas digitales

Así nació el proyecto de emprendimiento seleccionado por el programa Incuvi para recibir asesoría especializada, «Destinos que cuentan». El concepto juega con una doble vertiente: «el destino cuenta porque tiene historias que narrar, y cuenta porque, gracias a esas historias, empieza a existir y a posicionarse en el mapa del turista moderno», expresa la venezolana que propone un formato digital y directo.

Su plan consiste en crear «cápsulas de video de entre 30 y 60 segundos» que capturen la esencia humana de Celanova. No se trata de repetir datos que se pueden encontrar en Google, sino de rescatar la memoria o la anécdota orgánica que solo se conoce a través del trato directo con los habitantes de la zona, que serán los protagonistas para contar sus historias y, con ellas, la de Celanova», defiende la estudiante.

Precisamente a raíz del máster pudo realizar prácticas en el área de turismo y ella eligió hacerlas de la mano del concello de Celanova, donde se dio cuenta de que hay un elemento que no han explorado tanto cómo podrían: «a través de las redes sociales, si presentas la historia de forma atractiva, puedes interesar a los jóvenes que hoy desconocen lo que hay aquí y a los no tan jóvenes e incluso a residentes que pueden desconocer parte de la enorme cultura que tiene la villa», afirma, convencida de la necesidad de modernizar el discurso turístico.

Yendy Carolina está construyendo su red de contactos paso a paso para cumplir su objetivo «defender el turismo de interior, un modelo respetuoso, de preservación patrimonial y alejado de los esquemas convencionales». Objetivo que para esta madre emprendedora, tiene un valor personal profundo: «al estar los niños creciendo lejos de sus abuelos y sus raíces venezolanas, entiendo todavía más la importancia crítica de transferir historias de generación en generación para que no se pierdan, así que aquí quiero aportar a un lugar que me ha dado tanto, haciendo que la gente sepa de verdad qué es lo que existe aquí», concluye mientras ultima los detalles para su defensa ante el tribunal universitario.