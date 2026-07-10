Días de calor y olor a asfalto de calles cortadas por obras, que llegan este lunes a Progreso

Días de cortes de tráfico, cambios de sentido de circulación, calor y asfalto al rojo vivo en el centro urbano porque las obras de pavimentación son para el verano. Unas obras que están generando caos, pues se producen de forma escalonada en distintos puntos de la ciudad. Desde la zona de A Ponte hasta Pena Trevinca, donde se hizo esta semana la pavimentación, tras meses de reparación por rotura interna de tuberías. También hubo cortes y cambios de sentido, principios de semana obras de asfaltado en calle Concejo o Juan XXIII.

Ayer, la mejora de la pavimentación en Pardo Bazán obligó también cortar el acceso a esa vía tanto desde el tramo superior de Bedoya, cerrada al tráfico, como desde Avenida De La Habana o Buenos Aires. La afectación a garajes y la premura con la que los equipos —como ocurrió en la zona de Juan XXIII, tras subdelegación de Gobierno y en el tramo de Concejo— generó también caos y en problemas para salir o entrar a garajes particulares.

El lunes Progreso

Este lunes la vía afectada será una arteria principal, la calle Progreso, que va a ser también pavimentada por la Xunta. Policía Local del Concello de Ourense ha emitido un comunicado para informar sobre el despliegue de un dispositivo especial de regulación del tráfico con motivo de las obras de asfaltado, pavimentación y acondicionamiento integral en la calle del Progreso. Las actuaciones, que serán ejecutadas por la Xunta de Galicia, obligarán a suspender la circulación de vehículos de forma total y diaria en las zonas afectadas desde el próximo lunes, 13 de julio, hasta el domingo, 19 de julio. Debido a la gran envergadura de los trabajos y a la presencia de maquinaria pesada sobre la superficie de rodadura, el calendario de restricciones se activará de forma progresiva por tramos.

Así que este lunes 13 de julio, a partir de las 06.00 horas, se procederá al corte temporal de la circulación en el tramo comprendido entre la plaza de Concepción Arenal y la glorieta de San Rosendo, a la altura de la calle Concordia. Al día siguiente, el martes 14 de julio y también desde las 06.00 horas, las restricciones se trasladarán al tramo que conecta la citada glorieta de San Rosendo con la calle Parada Justel. En fases posteriores, los operarios acometerán la pavimentación en el sector comprendido entre la bajada a la plaza de Abastos y la intersección con la calle de A Coruña y la avenida de Zamora.

Garajes inhabilitados

Estas obras afectarán directamente a los residentes y usuarios de garajes de la zona, ya que el uso de los accesos y salidas de los garajes y vados particulares perimetrados quedará inhabilitado de forma ininterrumpida. Esta restricción se mantendrá vigente hasta la conclusión definitiva de las actuaciones en la vía pública. Para paliar los inconvenientes, la Policía Local coordinará el dispositivo de seguridad vial mediante la colocación de vallado perimetral y señalización circunstancial obligatoria. Desde la dirección técnica de la obra se destaca que estas medidas son estrictamente imprescindibles para cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, garantizando la seguridad de operarios y usuarios, mientras que el acceso para vehículos de emergencias estará plenamente garantizado.

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Asimismo, el corte de tráfico del lunes 13 afectará a las rutas de tres líneas del servicio de autobuses urbanos. La línea 4 (Eirasvedras-Seixalbo) se modificará solo en sentido Seixalbo; la línea 5 (Reza-Ceboliño) variará su ruta solo en sentido Ceboliño; y la línea 6 (Antigua estación de autobús-As Curuxeiras) se desviará solo en sentido As Curuxeiras. El martes 14 los recorridos habituales de los autobuses no sufrirán alteraciones. Ante estos cambios el Concello pide colaboración ciudadana.