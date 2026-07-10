El programa ‘Cine na Rúa’ acerca películas gallegas al rural de Ourense: «A distancia non é excusa nin barreira para o acceso á cultura»

El proyecto ‘Cine na Rúa’ vuelve este año a la provincia. En este ‘Ciclo de Cine de Verán de Ourense 2026’, un total de 30 localidades disfrutarán de la proyección de películas al aire libre entre los días 3 de julio y 7 de septiembre.

El diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, subraya que esta iniciativa, perteneciente al programa ReaOU, pretende «achegar unha actividade cultural a lugares que por carencias de infraestruturas estables non poderían ter», y que se llevan a cabo «por razóns de equidade cultural». A esto le añade los objetivos de acercar la cultura audiovisual a la ciudadanía, promover el cine gallego, estimular la participación y cohesión social a través de la cultura y complementar la oferta turística durante el verano. «Con este programa demostramos que a distancia xeográfica non é excusa nin é barreira para o acceso á cultura», asegura Fernández.

El promotor de ‘Cine na Rúa’, Xoán Mariño, comparte la misma idea: «O importante é chegar tamén a eses concellos máis pequenos onde non é moi habitual que chegue o cine». Hace especial hincapié en la experiencia social de «estar na rúa, levar incluso a súa propia cadeira», y cuenta que «nos ten pasado dalgún veciño que nunca foi ao cine hoxe en día». Recuerda que el año pasado hubo alrededor de 7.000 espectadores y que este año aspira a una cifra similar.

Por su parte, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, pone el foco en el Xacobeo 2027, que por primera vez cuenta con un plan director que ya contiene aproximadamente 700 propuestas. Asegura que es un acontecimiento que tiene que llegar a toda Galicia y no debe «estar focalizado solo en lugares como Santiago de Compostela». Además, los récords que se batieron en 2026 de peregrinos (casi 531.000) y de visitantes en Galicia (cerca de 9 millones) sugieren que «2027 vai ser dos mellores, ou se cadra o mellor Xacobeo da historia».

En lo referente a ‘Cine na rúa’, Merelles afirma que sirve para representar la intención de la Xunta de Galicia de que «os beneficios cheguen a todo o territorio» y para «difundir o cine en estado puro». Sobre los resultados de años anteriores, añade que «nos demostran que a xente quere ver cine dun xeito clásico», valora Merelles.

Los propios concellos, que fueron seleccionados por orden de petición, son los encargados de elegir qué película de la cartelera que les ofrecen quieren reproducir. En esta ocasión, 24 de ellos escogieron ‘Rondallas’ y 3 optaron por ‘Sirat’. Los tres restantes son Cualedro, Vilar de Santos y Melón, que se inclinaron por ‘Me has robado el corazón’, ‘Leo & Lou’ y ‘Antes de Nós’, respectivamente.

El proyecto, nacido para promover y difundir el cine gallego, ya ha llegado a lugares como Zamora o Portugal. Además de ‘Cine na Rúa’, producen eventos en otros formatos como cine indoor o autocine.

Turismo en Ourense

Xosé Merelles recuerda que «no ámbito turístico, agora mesmo Ourense é a provincia e a cidade que máis medra» en el año 2026.

En los primeros seis meses, han sido 132.000 las personas que se han acercado a este territorio, «o cal supón aproximadamente un 8% máis que no ano anterior no mesmo período». Sostiene que a estes visitantes hay que «ofrecerlles motivación para que se queden con nós», y que eso es lo que precisamente promueven este tipo de iniciativas.