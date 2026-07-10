La Universidade de Vigo destina 80.000 euros a cuatro investigaciones sobre suelos agrícolas y cambio climático en Ourense

Cuatro investigadores de la Universidad de Vigo desarrollan durante este año nuevos proyectos sobre contaminación de suelos agrícolas, captura de carbono, aprovechamiento de microalgas y episodios extremos de calor gracias a una convocatoria del Campus Auga, que destina 80.000 euros a impulsar investigación de excelencia en el campus ourensano.

Los beneficiarios son Andrés Rodríguez Seijo, Pedro Miguel Ferreira Santos, Paula Pérez Rodríguez y Jorge Eiras Barca, todos ellos vinculados al programa Ramón y Cajal. Cada uno recibirá una ayuda de 20.000 euros para ejecutar su plan de trabajo, dentro de una iniciativa que busca reforzar la captación y retención de talento investigador y consolidar las líneas estratégicas del Campus Auga.

Las propuestas

Entre los proyectos seleccionados figura el desarrollo de una nueva metodología para detectar compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados—PFAS—, conocidos como «contaminantes eternos», en suelos agrícolas de Galicia. La investigación, dirigida por Andrés Rodríguez Seijo, pretende generar información de referencia para futuras labores de vigilancia ambiental y evaluación de riesgos, en un contexto en el que la normativa europea incrementa el control sobre estas sustancias.

Otra de las iniciativas, liderada por Paula Pérez Rodríguez, analizará cómo las prácticas de agricultura regenerativa en viñedos favorecen el almacenamiento estable de carbono en el suelo, una estrategia con potencial para contribuir tanto a la mitigación del cambio climático como a la mejora de la fertilidad de los terrenos agrícolas.

Pedro Miguel Ferreira Santos centrará su trabajo en el aprovechamiento integral de las microalgas mediante procesos sostenibles de biorrefinería. El objetivo es obtener proteínas, vitaminas, antioxidantes y otros compuestos biofuncionales con aplicaciones alimentarias y terapéuticas, utilizando tecnologías de extracción de bajo impacto ambiental y herramientas de inteligencia artificial.

Por su parte, Jorge Eiras Barca investigará los mecanismos que originan los episodios extremos de estrés térmico que afectan a la agricultura. El proyecto elaborará una clasificación de estos fenómenos para mejorar su predicción, facilitar sistemas de alerta temprana y aportar herramientas que permitan adaptar el sector agrario a un contexto de cambio climático.

Los tiempos

Los cuatro investigadores deberán ejecutar su plan de trabajo este mismo año, porque así lo exige la convocatoria de la ayuda, promovida por el Campus Auga y financiada a través del convenio entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Universidade de Vigo para el periodo 2024-2027, dirigida al personal investigador adscrito al programa Ramón y Cajal del campus ourensano. Una beca que busca fortalecer la investigación de excelencia desarrollada en Ourense.