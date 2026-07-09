«Arriba o telón»: comienza la XXXVII edición de las Noites Teatrais en Vilamarín

Se abre el telón y comienza la XXXVII Edición de Noites Teatrais en Vilamarín. Las obras tendrán lugar del 13 al 17 de julio a las 22:00 horas. Serán en el Auditorio Municipal de Vilamarín y la entrada es libre hasta completar aforo. La iniciativa está organizada por el propio Concello de Vilamarín, con la colaboración de la Xunta de Galicia y de la Deputación de Ourense.

El diputado Rosendo Fernández ha comentado que cuando hay este tipo de cooperación interinstitucional «os obxectivos sempre se acadan máis fácilmente e ademais dunha maneira máis eficiente». También añadió que estamos delante «dun referente, dun clásico das artes escénicas da provincia de Ourense».

Por su parte, la concelleira Marina Rodríguez ha confirmado que habrá mucha comedia, tal y como intentan cada año. Ella es la encargada de ver las obras y seleccionar las que considera que encajan mejor, y asegura que «o máis gratificante é a participación e a afluencia que temos de público». También recuerda que desde el año pasado cuentan con cámara negra, aire acondicionado y más material técnico, tras una inversión de aproximadamente 100.000 euros.

Amador Vázquez, alcalde de Vilamarín, cuenta que en la primera edición empezaron de cero, actuando en la explanada de la Diputación, y cuando vieron que «era un éxito» construyeron un auditorio «para celebrar esas noches». Ahora, agradece a toda esa gente que ayudó a que «Vilamarín estea no mapa de Galicia, incluso no de España» y afirma que hay mucha educación cultural: «é entrar e saír sen oír nin unha soa verba».

Sandra Quintas, responsable de Cultura de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense, ha definido este plan como un «proxecto cultural que dinamiza os nosos concellos» y ha dado la enhorabuena a toda la organización «porque sabemos que non é doado». Para acabar el discurso, añade: «Só queda dicir: arriba o telón».

Programación

El lunes 13 el Grupo de Teatro de Vilamarín (Vilamarín - Ourense) representará «Que veñen os americanos». El martes 14 la obra será «A parábola do angazo», de la mano de Talía Teatro (Santiago de Compostela). El miércoles 15 la compañía De Ste Xeito producións (Vigo) interpretará «Neura», y el jueves 16 serán los miembros de Elefante ElegantE (A Coruña) los encargados de dar vida a «Alta Costura». Para finalizar, el viernes 17 el grupo Ibuprofeno Teatro (Pontevedra) cerrará la edición con «Bio Construcción».