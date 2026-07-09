Pedro Vilela sobre la residencia para artistas en Ribadavia: Desconectar de la vida que es caótica, para dedicarse a crear. Eso es extremadamente valioso."

Hace siete años que Pedro Vilela vive en Portugal, sin embargo, pese a la hermandad linguística y cultural que une el país con su Brasil natal, a menudo es señalado como un extranjero. Una narrativa cada vez más acusada, como él mismo explica, en el continente Europeo y que merece tanto su lectura política como una discusión a través del arte. Ahora, se encuentra en la residencia artística de Ribadavia ubicada en la iglesia de Santa María de la Magdalena. Allí preparará su obra "Zoombies", un proyecto que busca a través del teatro, el discurso político y la cultura pop, revelar al espectador cómo el miedo y la deshumanización fueron utilizados para justificar las guerras y reforzar el poder imperial y colonial.

El proceso creativo que Vilela experimentará en Ribadavia se encuadra dentro de la décima edición de las Residencias Paraíso, un programa de residencias artísticas dedicado a la danza y a las artes vivas pioneras en Galicia, promovido por el colectivo RPM (Residencias Artísticas y Proyectos Magnéticos). Una vez finalizada su residencia, el creador ofrecerá una muestra abierta de su trabajo en proceso, enmarcada en la Muestra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT), el próximo sábado 18 de julio a las 20.00 horas en la propia iglesia de la Madalena con acceso libre.

P: Acaba de llegar, ¿cómo se siente?

R: Aún no sé qué se va a pasar porque, en verdad, es la primera residencia de este proyecto. Un proyecto que he desenvuelto conceptualmente hace mucho tiempo y que tiene una unión muy estricta con la investigación de mi doctorado... Y ahora se va a convertir en un proyecto artístico, en una obra artística. Entonces, la verdad, es el primer momento en el que voy a hacer la experimentación artística del proyecto que se pretende que se estrene solo el próximo año.

P: Háblenos de su obra, ¿cómo surge "Zoombies"?

R: He pensado mucho sobre cómo hemos construido la idea de un enemigo externo, la necesidad de tener uno para no mirar hacia nuestras propias cuestiones. Y, normalmente, ese enemigo externo es el extranjero o tiene algún componente racia diferente al contexto en el que estamos, o del territorio donde estamos. Entonces, también comencé a pensar en el cine americano de zombis, el de terror, que se ha dedicado en los últimos años a hacer mucho esto.

P: ¿Cómo está siendo este proceso creativo y de investigación?

Toda la historia del cinema zombi norteamericano trabaja también con la noción de enemigo externo. Así que, lo que voy a hacer aquí es es volver a esta historiografía del cine de zombis norteamericano para comprender cómo esto fue cambiando a partir de las décadas, cómo este enemigo externo también fue cambiando a partir de la propia construcción mundial de este enemigo externo. Al principio el enemigo externo del cine norteamericano era el vudú haitiano, ya que EEUU estaba muy centrado en ese territorio en ese momento. Después pasa para una amenaza comunista, después para una amenzada científica. Entonces estoy mirando todo eso y trabajando con muchas películas y remontando esta historiografía.

P: Y, ¿por qué diría que es importante poder llevarlo a cabo en un residencia artística como la de Ribadavia?

R: Es importante para poder tener el tiempo para volver a ver todo este material. Hacer como una especie de selección, de definir qué material va a componer esta obra. Porque al principio tengo muchas posibilidades, muchos caminos y poder estar durante una semana y media pensando solo sobre esto, volviendo a todos estos materiales, organizando las ideas... Es súper importante para un artista tener esta oportunidad. Y, también, el poder después tener la oportunidad de mostrar esto al público, poder hablar sobre esta experiencia, sobre estas cuestiones que me atravisan y que de cierta manera pueden atravesar a otras personas o no.

P: ¿Qué destaca de estar en la iglesia de la Magdalena?

R: Que es un espacio de libertad artística y que es muy valioso porque es muy difícil para un artista hoy poder tener un tiempo libre de creación, sin presión, de un resultado fijo para poder organizar sus ideas y comprender caminos para la creación de una obra y qué se pretende que sea a largo plazo. El poder llegar a un espacio como este y desconectarse un poco de la vida que es caótica, para dedicarse a crear. Eso es extremadamente valioso.

P: El colonialismo y el imperialismo son ejes principales en su obra pero mucha gente considera que ya no existen, ¿cómo les explica esto con sus propias palabras?

R: El colonialismo no es necesariamente una estructura de opresión directa o de ocupación de un u otro territorio, sino la permanencia de un pensamiento que está por toda la sociedad. Es el cómo las personas lo practican en el día a día, como algunos cuerpos tienen derecho a algunas cosas y otros no. Y creo que también con el crecimiento de la extrema derecha por toda Europa, es la necesidad de construir ese enemigo externo, que normalmente es ese cuerpo inmigrante, cuerpo extranjero, yo soy un cuerpo extranjero en ese territorio, entonces es algo que atravesa mi vida todos los días.

P: ¿Qué pretende transmitir al público?

R: Quiero apuntar cosas y que el público pueda reflexionar de su manera y comprender a su manera. No tengo ganas de hacer un teatro didácto, pero tengo ganas de apuntar a cuestiones que creo que son pertinentes para este tiempo y que me atravesan también en cuanto a un individuo dentro de esta sociedad.

P: ¿Qué ha cambiado de su vida en Portugal con respecto a Brasil?

R: Llevo siete años en Portugal. Sí, al principio tenemos un poco de hermandad en la lengua, en la cultura, pero siempre soy leído como un extranjero. También tengo una hija que es portuguesa, que nació en Portugal, que vivió todo su tiempo en Portugal, pero las personas ponen como un marcador diferencial en ella porque no es "100% portuguesa. ¿Qué es ser portugués? ¿Qué es ser brasileño? ¿Qué es ser español? Es un debate que vemos ahora mucho en la Copa del Mundo, como uno de los principales jugadores de España, sus padres tienen su origen en otro país y por ello las personas cuestionan si él es español o no. ¿Porqué esa necesidad de etiquetar a las personas? Pero creo que eso está fuera de nosotros, creo que lo hacemos de manera inconsciente a veces. Esta metáfora también es un poco esto para el cine. Como una película, que al principio es para pasar tiempo, puede llegar a ser un proyecto muy claro de construcción de un imaginario para la sociedad. Como un conjunto de películas es capaz de hacer esto. Así que, loz zombiesvan a ser como la contra de todo esto. Crear un imaginario más diferente, más diverso. Sí, o al menos apuntar que existen personas haciendo este ejercicio de desconstrucción de este imaginario en concreto.