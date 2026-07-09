Infraestructuras
Prueba de carga exitosa en la autovía AG-53: 24 camiones y casi mil toneladas demuestran la resistencia del viaducto ourensano del Barbantiño
Reabierto el tráfico en la AG-53 tras cuatro jornadas de cierre diurno: desde la próxima semana la calzada derecha permanecerá cortada hasta octubre
Un total de 24 camiones que sumaban casi 1.000 toneladas de peso sirvieron este jueves para hacer la prueba de carga en el viaducto de la autovía AG-53 (Dozón-Ourense) sobre el río Barbantiño. La tarea fue supervisada por la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María M. Allegue. Se trata de una medida para avanzar con las obras de acondicionamiento y refuerzo de esta infraestructura, en la que la Xunta invierte 3,1 millones de euros.
La prueba se inició el pasado lunes y finalizó este jueves. Se hizo en ambas calzadas del viaducto y los 24 camiones se colocaron a la vez, tanto en posición centrada como excéntrica. Se comprobó el estado actual de la estructura para avanzar luego en las obras de acondicionamiento, como parte del compromiso de la Xunta con la conservación y mantenimiento de los viales autonómicos y las estructuras y obras de paso, para garantizar su durabilidad y seguridad. Terminada la prueba, se reabrió al tráfico el tramo del viaducto, que permanecía cortado desde el pasado lunes.
El día 13 comenzarán los trabajos en la calzada derecha del viaducto, que se cerrará al tráfico hasta octubre, desviándose el tráfico de ambos sentidos a la calzada izquierda. Posteriormente, las obras en la otra calzada se suspenderán previsiblemente hasta la primavera, para garantizar la impermeabilización del tablero, ya que requieren condiciones meteorológicas secas y temperaturas altas. Se llevarán a cabo trabajos de reparación y conservación en el interior del tablero y en la cara exterior de la losa superior de este viaducto puesto en servicio en abril de 2009. Se actuará en el tramo del enlace de Cea-enlace con la OU-402 y la A-52, entre los p.k. 81+134 y 81+914, dentro del término municipal de Punxín y parte del de Amoeiro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en O Carballiño
- Dieciocho nuevos directores de colegio en Ourense inician su preparación para el curso 2026-2027
- Una mujer de Ourense se sienta en el banquillo como acusada el mismo día de su boda
- Cuatro brigadas forestales, nueva barrera contra el fuego en la Mancomunidad de Ourense
- Jácome defiende su salario de dedicación exclusiva: «Yo puedo cobrar lo que me dé la gana»
- Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en el río Arenteiro, en O Carballiño
- Gonzalo Pérez Jácome desafía la alerta roja y los 40º de Ourense y se pone a entrenar: «Con mucho cuidado»