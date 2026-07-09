Prueba de carga exitosa en la autovía AG-53: 24 camiones y casi mil toneladas demuestran la resistencia del viaducto ourensano del Barbantiño

Un total de 24 camiones que sumaban casi 1.000 toneladas de peso sirvieron este jueves para hacer la prueba de carga en el viaducto de la autovía AG-53 (Dozón-Ourense) sobre el río Barbantiño. La tarea fue supervisada por la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María M. Allegue. Se trata de una medida para avanzar con las obras de acondicionamiento y refuerzo de esta infraestructura, en la que la Xunta invierte 3,1 millones de euros.

La prueba se inició el pasado lunes y finalizó este jueves. Se hizo en ambas calzadas del viaducto y los 24 camiones se colocaron a la vez, tanto en posición centrada como excéntrica. Se comprobó el estado actual de la estructura para avanzar luego en las obras de acondicionamiento, como parte del compromiso de la Xunta con la conservación y mantenimiento de los viales autonómicos y las estructuras y obras de paso, para garantizar su durabilidad y seguridad. Terminada la prueba, se reabrió al tráfico el tramo del viaducto, que permanecía cortado desde el pasado lunes.

El día 13 comenzarán los trabajos en la calzada derecha del viaducto, que se cerrará al tráfico hasta octubre, desviándose el tráfico de ambos sentidos a la calzada izquierda. Posteriormente, las obras en la otra calzada se suspenderán previsiblemente hasta la primavera, para garantizar la impermeabilización del tablero, ya que requieren condiciones meteorológicas secas y temperaturas altas. Se llevarán a cabo trabajos de reparación y conservación en el interior del tablero y en la cara exterior de la losa superior de este viaducto puesto en servicio en abril de 2009. Se actuará en el tramo del enlace de Cea-enlace con la OU-402 y la A-52, entre los p.k. 81+134 y 81+914, dentro del término municipal de Punxín y parte del de Amoeiro.