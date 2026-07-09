Los médicos exigen soluciones por la situación «crítica» de Urgencias en el hospital de Ourense: «Hay casi un 50% menos de plantilla que la necesaria»

Urgencias es un servicio clave en la sanidad pública, un pilar del sistema asistencial que hace frente a las emergencias y ofrece un primer diagnóstico y tratamiento tras un problema de salud repentino. Es la puerta de entrada al hospital para los pacientes con un cuadro agudo grave o en un estado que requiere un ingreso en planta o la UCI. Aunque no sea su cometido, Urgencias también da respuesta a quienes aguardan por una cita que se eterniza, necesitan ser examinados por un médico con prontitud y no pueden permitirse una consulta privada. El mal uso del recurso por parte de algunos pacientes —no es el lugar para ir con cuadros banales—, contribuye a la sobrecarga del servicio, donde los tiempos de espera pueden durar varias horas. En Ourense, una provincia que se caracteriza por un envejecimiento más acusado que otras zonas de Galicia —un porcentaje elevado de los enfermos acude por descompensaciones de patologías crónicas—, la unidad se encuentra en una situación apurada, porque la plantilla actual en insuficiente. El Colegio de Médicos de Ourense exige medidas urgentes ante la situación «crítica» de Urgencias del CHUO, que asiste a unos 250 pacientes al día.

El colectivo describe una «sobrecarga asistencial crónica de recursos humanos». La falta de soluciones en tiempo y forma —subraya el colegio profesional— «ha supuesto la crítica situación actual con casi un 50% menos de plantilla que la establecida como necesaria». En un comunicado difundido este jueves, el Colegio de Ourense apremia a que se adopten «en vez de decisiones apresuradas y cuestionables, medidas contundentes que acaben con la precariedad» en el servicio, con una dotación de «plantilla suficiente, consolidada y estable que facilite mantener una asistencia de calidad a los ourensanos».

Una de las medidas de la Xunta para cubrir los turnos de atención son los refuerzos con médicos de otras Urgencias de Galicia. «Acuden solo puntualmente para ello, por lo que la dinámica de servicio, necesaria en un dispositivo asistencial tan complejo, se resiente y dificulta la correcta organización y coordinación de los recursos», indica el Colegio de Ourense. Ese modelo causa «agravios comparativos importantes en la retribución» de sanitarios que realizan «las mismas labores con los mismos tiempos de trabajo», cuestiona la entidad.

La mitad de las 50 plazas de médico en las Urgencias del CHUO están vacantes. El Sergas decidió incluir el servicio entre los puestos de difícil cobertura, lo que permite adjudicar los puestos sin necesidad de oposición. Antes de que termine el año, Sanidade convocará un concurso de méritos para captar profesionales y completar la plantilla de forma estable. El aliciente para atraer aspirantes es que la experiencia por trabajar en las Urgencias de Ourense puntuará el triple.

El gerente del Sergas, Luis León, defendió este jueves en el Parlamento las soluciones para el servicio por parte de la Xunta, en un contexto de déficit de personal facultativo, «un problema estrutural derivado das xubilacións, do incremento da demanda asistencial, do envellecemento da poboación e da escaseza de especialistas nalgunhas áreas clave», expuso el alto cargo.

«La conversión del servicio de Urgencias de Ourense en un centro de difícil cobertura, o incrementar la contabilización del tiempo trabajado, son medidas que pueden ayudar a mejorar la situación, pero son medidas a largo plazo y escasas dadas las necesidades actuales», considera el colegio profesional.

Sanidade esgrime otras acciones como la revisión del plan funcional de la unidad sobre aspectos como los flujos de pacientes, los circuitos asistenciales y la coordinación entre servicios. La Xunta destaca que se han implantado medidas organizativas como el refuerzo de la guardia del área médica, «que permite mellorar a fluidez dos ingresos, axilizar a toma de decisións clínicas e reducir a presión asistencial».

Desde la oposición, el PSdeG-PSOE exige un «reforzo inmediato» de las Urgencias del CHUO y subraya que «non se pode normalizar que un servizo esencial estea cunha cobertura do 40%». La parlamentaria ourensana Carmen Dacosta considera que el estudio de la unidad anunciado por la Consellería de Sanidad es «unha medida meramente cosmética que apraza calquera posible incremento de prazas ata 2029».