El juez mantiene en la cárcel a los dos acusados del crimen del flautista callejero de Ourense

En agosto se cumplen dos años del homicidio de Jorge G. G., el flautista callejero de Ourense que falleció víctima de una puñalada tras negarse a dar un euro de la recaudación de limosnas. Enrique E. D. y Miguel J. H., los dos acusados —la Fiscalía solicita 12 y 14 años de cárcel, respectivamente —están en prisión provisional desde entonces y en esa situación seguirán.

Este miércoles se celebró una comparecencia ante el magistrado instructor —los sospechosos conectaron por videoconferencia desde el centro penitenciario de Teixeiro—, porque está a punto de vencer el periodo máximo en prisión provisional antes de prórrogas. El juez rechaza la excarcelación de ambos y cree que las condiciones para su reclusión, como el riesgo de fuga, no han variado. Las defensas pidieron la libertad y la fiscal se opuso, por la gravedad de los hechos y la proximidad del juicio, que será con jurado.

Por otra parte, el magistrado declaró conclusa la instrucción, a expensas de si la Audiencia Provincial acepta una petición de la defensa de Enrique para un informe forense adicional. Su letrada, Eva Yáñez, afirma que «todas las pruebas, informes y testigos determinan que mi defendido no es el autor material», sino que fue presuntamente Miguel. Enrique «solo lo acompañaba en ese momento», alega la defensora. La fiscal, en cambio, ve una autoría compartida: presuntamente, Enrique sujetó al flautista y Miguel lo tiró al suelo y lo apuñaló en la cara. El defensor de este último no quiso hacer declaraciones a este periódico.