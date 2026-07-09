Juicio
Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño, acusa a un abogado de denunciarlo en falso por supuesta corrupción con afán de perjudicarlo
El letrado denunció supuestas entregas de dinero de una empresa al regidor y a un funcionario, ese procedimiento se archivó, y el político, el empleado municipal y dos miembros de la mercantil acusan al abogado de mentir deliberadamente
La Fiscalía pide la absolución
Un abogado que durante nueve años trabajó como técnico municipal en O Carballiño está acusado de un supuesto delito de acusación o denuncia falsa. La Fiscalía pide la absolución, como la defensa, pero la acusación particular solicita la condena. Esta parte representa al alcalde, Francisco Fumega —de baja en la actualidad—, a un funcionario y a dos profesionales de una empresa contratada por el Ayuntamiento para servicios de asesoría e informes. El abogado está en el banquillo porque el regidor y los otros afectados lo acusan de que los señaló en falso por supuestas corruptelas, delitos de prevaricación o cohecho para favorecer a dicho empresa a cambio de dinero, unas acusaciones de las que la justicia no vio pruebas. El letrado denunció en la Fiscalía en 2021 y ante el juzgado de O Carballiño en 2022. Este último procedimiento se archivó.
«No somos amigos íntimos pero la relación era cordial, de respeto», dijo el letrado sobre Francisco Fumega en el juicio, celebrado este martes en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. Niega que amenazase al alcalde con denunciarlo por no contar con sus servicios en el Concello. El abogado representaba a trabajadores que habían planteado contenciosos contra la administración local. El encausado alega que decidió denunciar para «poner en cuestión el modo de realizar contratos verbales sin amparo legal» a una empresa de asesoría.
«Era indiscrinminado, sin ningún amparo legal, recabé 13 o 14 informes del interventor», defiende el encausado. En su escrito inicial a la Fiscalía no mencionó nada al respecto, pero en la acción posterior en el juzgado, y lo mantuvo este miércoles en la vista contra él, aludió a una supuesta entrega de dinero por parte de la empresa, presuntamente para el empleado municipal y el regidor. Sitúa ese hecho en mayo de 2019, en la antesala de las municipales. Los afectados actúan contra el letrado por imputarles hechos falsos. Solicitan pena de prisión, una multa así como el pago de una indemnización por el daño en su imagen y moral.
En cambio, la Fiscalía pide la absolución porque no ve pruebas de que al abogado y denunciante inicial mintiese con un desprecio temerario a la verdad. Además, recuerda que el sobreseimiento de una denuncia no implica que el origen fuera una denuncia falsa, sino que también puede significar que los hechos no pudieron comprobarse. La magistrada resolverá.
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