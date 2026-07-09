Alfonso Rueda anuncia 1.800 nuevas plazas en residencias para mayores, porque «hay que atender a quien nos atendió»

La Xunta de Galicia se prepara para dar un nuevo empuje estratégico a su política de atención a los mayores, y a partir del próximo mes de septiembre, el Gobierno autonómico activará un Plan de Residencias diseñado para incorporar 1.800 nuevas plazas públicas a la red asistencial de la comunidad gallega, una de la que tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa.

Así lo adelantó el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, este anuncio durante su visita este miércoles al ayuntamiento ourensano de Piñor, donde supervisó las obras de su futura residencia de mayores que construye la Xunta en ese municipio y además de hacer balance de lo realizado hasta el momento, trazó las líneas de futuro.

Cuidados sin salir de casa

Acompañado la conselleira de Política Social, Fabiola García, el presidente de la Xunta vinculó este despliegue con el firme compromiso parlamentario de blindar el bienestar de los mayores, garantizando que puedan recibir cuidados especializados y dignos sin tener que abandonar su entorno afectivo y geográfico.

«Los servicios básicos no deben de estar solo en los sitios grandes, sino en el rural, en los sitios más pequeños» apostilló Rueda, ante una amplia representación institucional en la que no faltaron entre otros, el presidente de la Diputación, Luis Menor, o el alcalde de Piñor, José Luis González donde se está realizando esta nueva residencial

Plan de Inversiones

El nuevo proyecto que arranca en septiembre recoge el testigo del Plan de Inversiones en centros de mayores iniciado en 2022. Esta primera fase, que se encuentra ya en su recta final y ha contado con un presupuesto de 18,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, deja un balance altamente positivo en la comunidad, señaló el presidente.

De cara a la nueva etapa que arranca en septiembre, el enfoque de la Xunta se centrará en localidades de menos de 50.000 habitantes. Alfonso Rueda elogió la cooperación mantenida tanto con los gobiernos locales como con la Diputación de Ourense, señalando que la optimización del dinero público y el trabajo conjunto definen el verdadero espíritu de «Galicia Calidade».

Un ecosistema de cuidados

Más allá de la institucionalización en residencias, la Xunta reafirmó su apuesta por un modelo flexible que permita a los mayores decidir cómo y dónde envejecer.

Añadió que dentro de esta red de apoyos, partidas como las del Bono Cuidado en el Hogar son una ayuda directa para dependientes atendidos en sus casas que ya beneficia a cerca de 40.000 personas, con la meta de alcanzar los 50.000 usuarios en la presente legislatura indicó en el balance de gestión.

Destacó también la red de casas del mayor, una red capilar, indicó que actualmente cuenta con 150 centros operativos en zonas rurales desfavorecidas y que prevé sumar diez nuevas instalaciones de este tipo, es decir en los municipios pequeños,de cara a 2027.

Con este mapa de acción, «Galicia consolida un sistema de cuidados integral que combina la ayuda domiciliaria con una fuerte expansión de plazas residenciales a partir del próximo otoño» indicó el titular del Ejecutivo gallego.

En cuanto al plan en vigor desatacó la incorporación de 700 plazas públicas adicionales (569 residenciales y 134 en centros de día). El propósito central de esta estrategia ha sido «dotar de recursos socio sanitarios a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, para combatir el reto de la Galicia interior, facilitando servicios esenciales que ayudan a fijar población en el rural» indicó el presidente de la Xunta.

Para el presidente de la Xunta «no hay nada más esencial» señaló Alfonso Rueda parafraseando a Luis Menor que «no hay nada más básico que atender a los que nos atendieron, aquellos que se vaciaron en la vida y si en un momento tienen que estar en una residencia, que esta se ubique «lo más cerca posible» de propias casas, indicó.

Elogio a la Diputación de Ourense

El nuevo proyecto de inversiones de septiembre recoge el testigo del Plan de Inversiones en centros de mayores iniciado en 2022.

Esta primera fase, que se encuentra ya en su recta final a contado con un presupuesto de 18,5 millones de euros procedentes de fondos europeos y deja un balance altamente positivo en la comunidad

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Rueda recordó que se realizaron 24 proyectos de construcción, reforma o ampliación de centros de mayores, 16 proyectos en Ourense, 3 en A Coruña, 3 en Pontevedra y 2 en Lugo y destacó, que esemayor énfasis en Ourense fue porque la Diputación «apostó por ayudar», indicó y puso recursos económicos allí donde el de los ayuntamientos no llegaba