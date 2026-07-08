“Haters&Lovers, e ti que ves sendo?”: de la violencia al respeto a través de la fotografía

Del amor al odio hay un paso, y de la violencia al respeto, una fotografía. Así se muestra en la exposición "Haters&Lovers, e ti que ves sendo?", que se puede visitar hasta el 20 de julio en el Centro Comercial Ponte Vella de Ourense.

La violencia entre niños y jóvenes es un problema que nos afecta como sociedad y del que muchas veces no se habla. Para darle visibilidad a esta realidad silenciada, surge un proyecto artístico que utiliza la fotografía como herramienta de sensibilización y prevención de la violencia entre iguales. A través de varios paneles se presentan situaciones de exclusión, agresión y violencia, junto a su alternativa basada en el respeto y en las relaciones saludables.

La iniciativa está organizada por ACLAD Alborada y la Asociación CyES (Comunicación y Educación Social), y es el resultado del Taller de Fotografía Social (TAFOS). En él, adolescentes de entre 13 y 17 años reflexionaron sobre sus experiencias alrededor de la violencia y diseñaron una serie de fotografías que presentan las dos caras de una misma situación.

El resultado es una muestra visual y accesible que invita a recapacitar sobre el papel que desempeñamos individualmente en nuestras relaciones interpersonales, así como en la influencia que tenemos a la hora de construir espacios seguros y libres de violencia.

El proyecto forma parte del programa Haters&Lovers, creado por ACLAD Alborada y subvencionado por la Consellería de Política Social e Igualdade. Busca la prevención, detección e intervención frente a la violencia entre niños, niñas y adolescentes. Su objetivo es promover el respeto y las relaciones sanas a través de acciones educativas y creativas, además de ayudar a identificar a tiempo situaciones de maltrato en los más pequeños.

La composición

La exposición consta de 6 paneles; en el primero se ofrece una explicación sobre el tema y sus organizadores, y en los siguientes cinco se ofrecen imágenes dobles: de un lado se representa una situación de maltrato y del otro su alternativa basada en el respeto y el cuidado. Cada fotografía va acompañada de una palabra o frase corta, a modo de breve explicación. Algunos ejemplos son: "Coa miña reflexión - Contigo", "Traizón - Confianza" o "Ausencia - Presenza".

A mayores, en cada panel se expone una serie de fotografías en un tamaño menor que muestran como fue el proceso de la toma, en las que se ve a los jóvenes posando, hablando y tomando fotos. La visita a la exposición es totalmente gratuíta y está disponible desde este martes 7 de julio en la tercera planta del Centro Comercial Pontevella.

La organización

ACLAD Alborada es una organización sin ánimo de lucro que busca generar igualdad y bienestar personal y social, facilitar la autonomía de las personas y construir una sociedad más justa. Cuenta con programas de conductas adictivas y salud mental, de NNA y familias, de prevención e intervención escolar y de integración social y laboral.

Por su parte, la Asociación CyES también es una organización sin ánimo de lucro que impulsa diferentes proyectos de educación, cultura y participación ciudadana como herramientas para el cambio social y la mejora en la calidad de vida. Su misión es mejorar la convivencia, la ciudadanía y cambiar la condición de vulnerabilidad de individuos, grupos, colectivos y organizaciones.