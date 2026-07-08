La Reina Sofía visita Valdeorras para conocer los trabajos de restauración ambiental en el parque natural da Enciña da Lastra tras los incendios forestales

En plena campaña de incendios forestales y con el concello de Rubiá amaneciendo este miércoles en riesgo muy alto de fuego, la reina emérita, Doña Sofía, visitó uno de los territorios castigados por las llamas del pasado verano. Once meses después de que los incendios arrasaran más de 100.000 hectáreas en la provincia de Ourense, la monarca se desplazó hasta el parque natural Serra da Enciña da Lastra para conocer uno de los proyectos de restauración ambiental que impulsarán la Xunta y la Fundación Reina Sofía en zonas afectadas por el fuego.

La actuación prevista en el municipio ourensano comenzará este mismo mes y consiste en la recuperación de una alvariza tradicional situada en las inmediaciones del mirador de Oulego, una construcción de piedra utilizada históricamente para proteger las colmenas de los ataques de los osos y que resultó dañada por los incendios del pasado agosto. La rehabilitación permitirá devolverla a su uso original mediante la instalación de nuevas colmenas, favoreciendo tanto la actividad apícola como la recuperación de especies polinizadoras y la conservación de un elemento singular del patrimonio etnográfico gallego.

El proyecto forma parte del convenio suscrito entre la Xunta y la Fundación Reina Sofía para ejecutar actuaciones de restauración ambiental en espacios protegidos. La segunda se desarrollará en Folgoso do Courel, donde se restaurará un souto mediante la creación de una masa mixta de frondosas que contribuya tanto a recuperar el paisaje como a proteger el núcleo de población frente a futuros incendios. La inversión conjunta supera los 170.000 euros, de los que 65.000 serán aportados por la fundación y el resto por la Xunta, con financiación europea.

Carácter simbólico

Pero más allá de las cifras, la jornada tuvo un marcado carácter simbólico. En Oulego, una pequeña aldea enclavada en el corazón de la Serra da Enciña da Lastra, los vecinos aguardaban desde primera hora la llegada de la Reina. La recibieron entre aplausos y gritos de «¡Viva la Reina!» y «¡Viva España!». Sofía respondió con una sonrisa antes incluso de bajar del vehículo y estrechar manos y recoger obsequios preparados para la ocasión: tarros de miel de la zona, ramos de flores e incluso placas del colegio local.

Tras el saludo a las autoridades —entre ellas la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el subdelegado en Ourense, Eladio Santos, y representantes municipales de la comarca, como el regidor municipal, Elías Rodríguez —, el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández-Couto, explicó a la monarca los detalles del proyecto. Desde el mirador de Oulego le señaló la ubicación de la alvariza que será restaurada, al otro lado de la ladera.

Ángeles Vázquez destacó que la colaboración con la Fundación Reina Sofía nació porque «mostró mucho interés después de los últimos incendios y acabó involucrándose en nuestra tradición», explicó la conselleira, que recordó que ambas instituciones llevan un año trabajando conjuntamente para sacar adelante estos proyectos. En el caso de Rubiá, defendió la recuperación de la alvariza como una actuación que combina conservación ambiental, recuperación del patrimonio y desarrollo rural. «Es fundamental seguir conviviendo con la fauna, pero también con las personas. La recuperación de las colmenas puede convertirse en una dinamización económica», afirmó.

La conselleira también puso en valor el interés mostrado por la Reina en conocer de cerca el trabajo que se realiza en el rural gallego. «Es muy importante que se acerque a los pueblos, hable con la gente y se siga interesando por nuestra forma de vivir y por nuestra singularidad», señaló, al tiempo que expresó su deseo de mantener la colaboración con la Fundación Reina Sofía para impulsar nuevas actuaciones de recuperación ambiental.

Tras su paso por Rubiá, la comitiva puso rumbo a Folgoso do Courel. Allí, la Reina visitó el entorno de O Vilar y el souto de A Devesa, donde pudo comprobar el resultado de las actuaciones ejecutadas por la Xunta tras, en este caso, los incendios de 2022. Un paisaje que, aunque ha recuperado parte de su verdor gracias a la regeneración natural y a los trabajos de restauración, todavía conserva las cicatrices del fuego que hace menos de un año volvió a golpear con dureza el oriente gallego.