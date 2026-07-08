Reconoce que violó a su hija en Ourense y se conforma con siete años de prisión

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 7 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente a su hija menor de edad. Las partes llegaron a un acuerdo por el que el condenado vio reducida la pena desde los 11 años que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal.

El escrito de acusación recoge que víctima y autor de los hechos convivían en el domicilio familiar junto a la madre de la niña y su hermana pequeña. Fue allí donde tuvo lugar el delito: agresión sexual a menor de 16 años en agosto del 2021.

La representante del Ministerio Público solicitaba, además de los 11 años de prisión, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante 20 años, así como comunicarse con ella por el mismo periodo. También pedía libertad vigilada durante un periodo de 10 años, la privación de la patria potestad durante 6 años y la inhabilitación para trabajos, oficios o actividades que conlleven contacto regular con menores de edad por un tiempo de 20 años.

Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado, esas penas también se redujeron. El hombre se conformó con 7 años de cárcel, 12 años de alejamiento de su hija, mismo tiempo para la inhabilitación para oficios que conlleven proximidad con menores, 7 años de libertad vigilada y 6 de la pérdida de patria potestad. Además, deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros como responsabilidad civil.

El condenado se sirve de un atenuante muy cualificado de confesión: la causa estaba archivada, hasta que él mismo reconoció lo que había hecho.