Agresión Sexual
Reconoce que violó a su hija en Ourense y se conforma con siete años de prisión
La pena del condenado se redujo por un atenuante de confesión: la causa estaba archivada, hasta que él relató lo que había sucedido en 2021
La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 7 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente a su hija menor de edad. Las partes llegaron a un acuerdo por el que el condenado vio reducida la pena desde los 11 años que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal.
El escrito de acusación recoge que víctima y autor de los hechos convivían en el domicilio familiar junto a la madre de la niña y su hermana pequeña. Fue allí donde tuvo lugar el delito: agresión sexual a menor de 16 años en agosto del 2021.
La representante del Ministerio Público solicitaba, además de los 11 años de prisión, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante 20 años, así como comunicarse con ella por el mismo periodo. También pedía libertad vigilada durante un periodo de 10 años, la privación de la patria potestad durante 6 años y la inhabilitación para trabajos, oficios o actividades que conlleven contacto regular con menores de edad por un tiempo de 20 años.
Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado, esas penas también se redujeron. El hombre se conformó con 7 años de cárcel, 12 años de alejamiento de su hija, mismo tiempo para la inhabilitación para oficios que conlleven proximidad con menores, 7 años de libertad vigilada y 6 de la pérdida de patria potestad. Además, deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros como responsabilidad civil.
El condenado se sirve de un atenuante muy cualificado de confesión: la causa estaba archivada, hasta que él mismo reconoció lo que había hecho.
- Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en O Carballiño
- Dieciocho nuevos directores de colegio en Ourense inician su preparación para el curso 2026-2027
- Una mujer de Ourense se sienta en el banquillo como acusada el mismo día de su boda
- Cuatro brigadas forestales, nueva barrera contra el fuego en la Mancomunidad de Ourense
- Jácome defiende su salario de dedicación exclusiva: «Yo puedo cobrar lo que me dé la gana»
- Gonzalo Pérez Jácome desafía la alerta roja y los 40º de Ourense y se pone a entrenar: «Con mucho cuidado»
- La velutina, más numerosa y resistente en el tiempo
- Ourense refuerza su papel como escuela europea de lucha contra el fuego en un verano con más parroquias de alto riesgo