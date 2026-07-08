La Policía Nacional detiene en Ourense a un hombre por tres robos en la misma lavandería en días sucesivos

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría provincial de Ourense detuvieron el pasado 2 de julio a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza, llevados a cabo en un establecimiento de lavandería ubicado en el barrio do Couto de la ciudad. Los hechos tuvieron lugar en días sucesivos del pasado mes de junio. En los tres robos utilizó el mismo método para violentar una maquina de cambio de monedas, ubicada en el interior del establecimiento.

Según indica la Policía, el sospechoso aprovechaba el horario de apertura al público del negocio para acceder a su interior. Una vez en el local, forzaba la máquina de cambios, llevándose el dinero que contenía. La cantidad total de dinero sustraído en las tres ocasiones asciende a unos 275 euros.

Tras analizar el modus operandi y después de gestiones de investigación, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Ourense pudieron determinar quién fue el autor de estos hechos. El presunto ladrón fue detenido y pasó a disposición de la autoridad judicial.