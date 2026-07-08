Los dos hombres acusados de matar a un flautista callejero en Ourense afrontan otro juicio por un atraco a punta de cuchillo en un portal

Enrique E. D. y Miguel J. H., los dos presuntos autores del crimen del flautista callejero de Ourense, permanecen en prisión desde su detención por estos hechos, ocurridos en agosto de 2024. Presuntamente, después de que la víctima, Jorge G. G., se negase a dar un euro que había recaudado pidiendo limosna, el primero de los acusados lo sujetó, y el segundo lo tiró al suelo y lo apuñaló en la cara, según el relato de hechos de la Fiscalía, que solicita 12 y 14 años de cárcel, respectivamente. «Para que veas que a mi primo se le hace caso», dijo tras la agresión el presunto autor material de la cuchillada. El flautista, una persona sin hogar muy conocida en la ciudad de Ourense, murió en el hospital dos días más tarde. Además de este procedimiento principal, que aún no ha llegado a juicio —la causa sigue los trámites de la ley del jurado popular—, las cuentas de los acusados con la justicia son numerosas. Los dos son rostros habituales en el ámbito de la delincuencia, en la comisión de robos. En ocasiones actuaban en pareja, presuntamente.

Enrique, de 44 años, ha acumulado condenas en varios procedimientos, la mayoría con acuerdos de conformidad por delitos registrados en los últimos años en la ciudad de Ourense. Miguel, de 41, resultó condenado en primera instancia por el apuñalamiento de otro varón que circulaba en bici la madrugada del 26 de julio de 2024, dos semanas antes del crimen del músico callejero. En esa sentencia contra Miguel, de un año de prisión, dictada en abril de 2025 —cabía recurso a la Audiencia—, Enrique salió absuelto. Los dos están acusados por un robo con intimidación, a punta de cuchillo, cometido la madrugada el 21 de febrero de 2024, seis meses antes del homicidio.

Por ese atraco, los dos encausados solo pasaron en prisión provisional dos semanas, desde el 1 al 15 de marzo de 2024. El juicio estaba programado para este martes, pero no pudo celebrarse porque faltó el testigo clave: el hombre que sufrió los hechos. La magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal de Ourense ha acordado la detención del perjudicado porque, pese a que había sido citado debidamente, no se presentó en el juzgado. La autoridad ordena que sea conducido por los agentes para garantizar su asistencia al nuevo señalamiento de la vista, el 16 de diciembre de este año.

En el atraco a punta de cuchillo de febrero de 2024, actuaron «de mutuo acuerdo y con ánimo de injusto beneficio», achaca la Fiscalía a ambos acusados. Cuando el perjudicado accedió al portal de su domicilio, en la Avenida de Santiago, en el barrio ourensano de A Ponte, en uno de los distritos de la ciudad con más problemas de delincuencia, Enrique E. D. presuntamente impidió con sus manos que la víctima cerrase la puerta, mientras que Miguel J.H. —indica el fiscal— introdujo un cuchillo de grandes dimensiones por la apertura de la puerta.

El ministerio público sostiene que el segundo encausado —el sospechoso, en el procedimiento más grave, de asestar la puñalada mortal al flautista— colocó el arma blanca a la altura del vientre de la víctima del atraco. Al verse intimidado, el perjudicado dejó de oponer resistencia a la apertura de la puerta y los acusados consiguieron acceder al portal. Sin dejar de exhibir el cuchillo, los dos acusados presuntamente le exigieron la entrega de dinero y efectos de valor. Ante el temor de resultar herido, la víctima les dio su teléfono móvil.

El fiscal afirma en su escrito, registrado en marzo de 2025, que Miguel le exigió dinero, o lo rajaría. «Ante el temor por su integridad, les mostró los bolsillos para demostrarles que no portaba nada de valor», expresa el ministerio público en su informe. Los dos atracadores se fueron del lugar tras apoderarse también de la chaqueta del perjudicado, de marca.

Por este robo violento cometido con arma blanca, que les reportó un botín de objetos valorados en apenas 161 euros —el crimen del flautista se desencadenó tras una disputa por solo un euro—, la Fiscalía de Ourense solicita para cada acusado una condena de 5 años de prisión. Atribuye a Enrique E. D. y Miguel J. H. la autoría de un delito de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso, en casa habitada (el portal de un edificio). Desde prisión y con varios y graves frentes abiertos por resolver, los dos hombres se enfrentan a la posibilidad de una larga temporada entre rejas.