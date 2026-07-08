"Ningún niño sin campamento" en Ourense gracias a la Asociación Xuvenil Amencer este mes de julio

Los recursos para conciliar la crianza de los hijos y vida laboral en verano puede llegar a suponer un enorme problema para las familias. Con el término de las clases, muchos de los padres han de continuar con el mismo horario laboral mientras sus pequeños tienen todas las horas del día libre y el recurso de los abuelos no siempre está disponible, eso si es que se tienen. A esto se le puede añadir un problema cada vez más recurrente, la falta de recursos económicos que impide contratar personal para cuidar a los retoños. La sucesión de problemas es conocida y compartida por muchos de los habitantes de Ourense, con el fuerte componente emocional que conlleva para la unidad familiar el simple pensamiento de no poder ofrecer un buen verano a sus hijos.

Por ello y mucho más, la Asociación Xuvenil Amencer plantea sus campamentos de verano como solución para tratar de solventar lo que supone una dura y aplastante realidad a la que se enfrentan muchas familias. Las “Mañás de Verán” comenzaron su XXI edición el pasado 22 de junio, y pese a que estas son de pago, desde la Asociación animan a la consulta en el caso de que haya impedimentos económicos en su página web con el apartado “Ningún niño sin campamento: Una cosa que queremos dejar bien clara desde la organización es que no queremos que ningún niño/a deje de participar y gozar de esta oportunidad solo por motivos económicos. Por eso, si alguna familia se encuentra en esta situación, que se ponga en contacto con nosotros para buscar la mejor solución entre todos”, apuntan desde su página web.

Niños disfrutan de una sesión de papiroflexia en el colegio Salesianos gracias a Mañás de Verán en Amencer / Brevebretema

Podrán participar en las jornadas de Amencer los niños y niñas que se encuentren entre los cursos que van desde 4º de infantil hasta 2º de la ESO dado que la Asociación planea numerosas actividades que están organizadas en función del grupo de edad para comprender mejor sus necesidades y que disfruten de un ocio adaptado, llevado a cabo mayormente en las instalaciones del Colegio Plurilingüe María Auxiliadora Salesianos.

Cuentan, además, con servicio de madrugadores y comedor, tratando de cubrir así también otras dos imperiosas necesidades de conciliación para las familias. El servicio de madrugadores será en el propio colegio y podrán acceder a él por un precio adicional de 15 euros por semana por el que podrán dejar a sus hijos a cuidado de los monitores antes de que empiece el horario normal del campamento de 7:45 a 9:00 horas. MIentras, el servicio de comedor estará disponible por 45 euros por semana y tendrá un horario estipulado desde las 14:00 a las 15.15 horas.

La cuota por semana del campamento para aquellas familias que no estén inscritas en el AMPA es de 65 euros si es solo una semana, pero el total de cinco semanas tiene un precio menor fijado en 245 euros. El precio incluye, entre otras cosas, materiales, animadores, el uso de las instalaciones, etc. Los socios de Amencer o del AMPA contarán con un descuento tanto ellos como para sus hermanos. La tabla de precios está disponible en la página web.

Con respecto a las actividades, estas buscan desarrollar la creatividad de los niños mientras siguen aprendiendo a partes iguales mientras crean, además, una comunidad y un vínculo entre los niños y jóvenes, así como los propios monitores y voluntarios participantes. Entre las actividades más destacadas y deseadas, están los días de agua, en los que se desplazan hasta las piscinas de Oira o desenvuelven juegos usando, por ejemplo, globos o pistolas de aguas en el patio del colegio.

Sin embargo, las propuestas son muchas más y buscan transmitir desde la cultura al deporte. Ejemplo de ellos es su jornada de Juegos Olímpicos o el día de "Juegos de loso premios Nobel", si bien destacan también su "Emociónate" con juegos que abordan las emociones de los niños y niñas, o las salidas todos juntos al parque Miño.

Todas las actividades, precios y detalles están disponibles en la propia página web de la Asociación Juvenil Amencer.