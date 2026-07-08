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Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en el río Arenteiro, en O Carballiño

En las inmediaciones se hallaron aparejos de pesca

Curso del río Arenteiro a su paso por O Carballiño.

Curso del río Arenteiro a su paso por O Carballiño. / Cedidas

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R. O.

El cuerpo sin vida de un hombre de 50 años ha sido hallado en la mañana de este miércoles flotando en el río Arenteiro, en O Carballiño.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fue un vecino quien dio el aviso sobre las 10:30 horas y señaló que había visto un cadáver flotando en este río. En las inmediaciones se hallaron aparejos de pesca.

Al punto se han desplazado los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Servizo Municipal de Protección Civil, así como la Guardia Civil y los bomberos, que han sido los encargados de rescatar el cadáver del río.

El cuerpo fue trasladado al CHUO para practicarle la autopsia.

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Se investigan las causas que rodean el suceso.

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