Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en el río Arenteiro, en O Carballiño
En las inmediaciones se hallaron aparejos de pesca
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El cuerpo sin vida de un hombre de 50 años ha sido hallado en la mañana de este miércoles flotando en el río Arenteiro, en O Carballiño.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fue un vecino quien dio el aviso sobre las 10:30 horas y señaló que había visto un cadáver flotando en este río. En las inmediaciones se hallaron aparejos de pesca.
Al punto se han desplazado los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Servizo Municipal de Protección Civil, así como la Guardia Civil y los bomberos, que han sido los encargados de rescatar el cadáver del río.
El cuerpo fue trasladado al CHUO para practicarle la autopsia.
Se investigan las causas que rodean el suceso.
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