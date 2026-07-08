Acepta dos años de cárcel por hacerle tocamientos a la hija de su pareja en Ourense

Un hombre reconoció ante la Audiencia Provincial de Ourense haber agredido sexualmente a la hija, menor de edad, de su pareja sentimental. Expuso haberle realizado tocamientos, así como proferirle comentarios inapropiados. Hechos por los que aceptó una condena de dos años de cárcel como autor de un delito continuado de agresión sexual.

Según recoge el escrito de acusación, el condenado convivía con la perjudicada, la madre de la víctima— con la que él no guardaba relación de parentesco— y una hija en común.

En ese domicilio, cuando la hija de su pareja entró en la adolescencia, comenzó a realizarle comentarios inadecuados del tipo «qué culito tienes», «qué tetas» o «¿quieres follar conmigo?». Además, «con ánimo libidinoso» se restregaba contra ella y en una ocasión se «echó encima de ella» y logró tocarla por debajo de la ropa.

Por estos hechos, sucedidos entre 2022 y 2023, la Fiscalía solicitaba 2 años de cárcel, la prohibición de comunicarse con la víctima, así como aproximarse a ella, su domicilio o lugar de trabajo a una distancia inferior a 200 metros durante 3 años y la imposición de una medida de libertad vigilada por tiempo de otros 3 años.

A mayores, pedía la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 5 años.

Finalmente, el hombre aceptó los 2 años de cárcel, así como 2 años de prohibición de comunicación y alejamiento y 3 años de libertad vigilada. En la condena se tuvo en cuenta una atenuante de reparación de daño, puesto que ingresó 4.000 euros como responsabilidad civil antes de la celebración del juicio.