La UVigo en Ourense eleva su exigencia: 20 de 24 titulaciones abren matrícula con nota de corte

Hablar de Ourense como un campus residual, o como aquel al que acude quien no se puede permitir ir a Santiago, es desde hace varios años un error. Los pasos de la oferta educativa para convertirse en un destino deseado —así como los de la ciudad para crear un ambiente universitario— son cada vez más firmes, y los últimos datos de la CIUG lo acaban de confirmar: el 83,3% de las carreras de la UVigo en la ciudad de As Burgas han abierto el primer plazo de matrícula con nota de corte.

El campus de Ourense gana demanda

En concreto, 20 de 24 titulaciones llaman a la inscripción a estudiantes con una nota superior al 5, lo que significa que cubrirán todas sus plazas para el próximo curso. Esto supone un considerable incremento respecto a 2025, cuando fueron hasta siete las titulaciones que no tenían nota de corte tras el primer llamamiento a matrícula. Por el contrario, este nuevo curso tres de esas carreras con matrícula incompleta se aseguran llenar sus aulas desde el primer momento: se trata del grado en Ciencias Ambientales, que se marca con un 5,202; el de Trabajo Social, que pone el listón en un 5,022; y el doble grado de Turismo y Geografía e Historia, que sube hasta un 5,73.

A nivel general, cabe destacar que las notas de corte se han vuelto más exigentes en este nuevo curso, pues 12 de las titulaciones requieren una calificación más alta en el primer plazo de la que exigían en 2025. La subida más amplia se produce en el acceso al doble grado de ADE y Derecho, que requiere ahora un 9,732 para entrar, una nota que supera en 1,8 puntos a la del anterior curso académico. Le sigue la simultaneidad de Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial, que sube algo más de un punto —1,046—, mientras que el doble grado de Turismo y Geografía e Historia —uno de los que acaban con las plazas vacías— y el grado en Educación Social también elevan su listón más de medio punto.

Las carreras que bajan su nota de acceso

En cambio, a ocho de las 24 titulaciones que ofrece la ciudad de As Burgas será más asequible entrar en este curso académico. El caso más sorprendente se encuentra en la simultaneidad de Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales, que cierra su matriculación en un 5,118, más de dos puntos menos —2,369— de lo que lo hacía en 2025. También relevante es la caída del doble grado en ADE e Ingeniería Informática, que pasa de un 9,576 a un 7,726.

En cuanto a las carreras más solicitadas, el liderato se mantiene intacto con el espacio a la cabeza: el PARS de Aeronáutica —Programa Académico con Recorrido Sucesivo— se mantiene como la carrera más exigente del campus, subiendo hasta el 13,010 su nota de corte, mientras que el grado de Ingeniería Aeroespacial conserva su segundo puesto con una nota prácticamente intacta respecto al año pasado, de 12,316. El podio lo completa el grado en Relaciones Internacionales, con un 11,836, que tras graduar este curso a su primera promoción le arrebata el honor de ser la tercera carrera más demandante al grado de Enfermería, con un 11,190, al superarlo en casi ocho décimas.

Cuatro titulaciones aún deberán completar plazas

Por otra parte, cuatro titulaciones deberán buscar un año más completar sus plazas en los próximos plazos de matriculación. Estas son el grado de ADE, Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, Ingeniería Agraria y Turismo.