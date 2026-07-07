El tratamiento en el hospital de Valdeorras de una otitis grave por una superbacteria abre una alternativa terapéutica sobre la que no había literatura científica

Desde los hospitales comarcales, en la periferia de la red de la sanidad pública, también se contribuye al avance de la práctica asistencial y del conocimiento científico. Un artículo en el que participan profesionales del hospital público de Valdeorras ha sido publicado en una revista científica de referencia a nivel nacional. El estudio aborda el tratamiento de una otitis grave causada por una bacteria multirresistente. El trabajo recoge un enfoque multidisciplinar y está firmado por especialistas de varios servicios del hospital de O Barco: Laura Villaverde Piñeiro, del área de Farmacia; Eduardo Luis Callejas Moraga, de Medicina Interna; y Marta Fernández Míguez, otorrinolaringóloga. El artículo abre una posible alternativa terapéutica sobre la que no existía literatura científica previa, según destaca el Sergas. La investigación concluye que el tratamiento antibiótico y la vía de administración empleada son efectivos en casos seleccionados de otitis externa maligna ocasionada por la bacteria 'pseudonomas aeruginosa'. Se trata de una infección invasiva y poco frecuente del conducto auditivo externo y de la base del cráneo, que afecta sobre todo a personas inmunodeprimidas, con las defensas bajas y con determinadas enfermedades previas. En los peores escenarios, puede provocar parálisis facial.

El trabajo científico redactado por los profesionales de Valdeorras se ha difundido en la revista 'Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica'. Según subraya el área sanitaria de la provincia de Ourense, la relevancia del caso de O Barco publicado reside en que describe una forma poco frecuente y grave de esta patología. Se tomó como referencia el caso de un paciente con factores de riesgo y con una bacteria resistente a múltiples antibióticos. El artículo de los especialista de Valdeorras aporta experiencia clínica útil para el tratamiento de infecciones complejas, «nun contexto de crecente preocupación pola resistencia antimicrobiana», recuerda el Sergas. Se trata de un problema para la salud pública que representa una amenaza global, según la Organización Mundial de la Salud.

El caso que sirve para ilustrar el alcance de esta modalidad de la patología, así como el abordaje terapéutico, es el de un paciente de 80 años, con leucemia mieloide aguda en tratamiento, además de un episodio previo de descenso importante de las defensas. El octogenario desarrolló una otitis externa-media en la parte derecha. La afección se complicó con una osteomilitis local, una infección del hueso. El cultivo confirmó la presencia de la bacteria 'pseudomonas aureginosa' multirresistente. En cambio, el patógeno resultó sensible al ceftolozano-tazobactam, un antibiótico que se emplea frente a determinados bacilos gramnegativos resistentes.

Los doctores Moraga y Míguez, en O Barco. / FDV

Los profesionales adaptaron el tratamiento y el paciente recibió seis semanas de pauta antibiótica, durante el ingreso y en la posterior hospitalización a domicilio. En la etapa en casa fue posible mantener el tratamiento con un dispositivo portátil llamado infusor elastomérico, que permite administrar mediación intravenosa de forma continua. La evolución del paciente resultó favorable, con disminución del dolor y de la otorrea —secreción o supuración de líquido que sale del oído—, desde los primeros días de terapia, así como con un descenso de los parámetros inflamatorios y la resolución clínica al término del tratamiento.

El caso de Valdeorras es el primero descrito en la literatura científica sobre un tratamiento exitoso de una otitis externa maligna con los antibióticos empleados con este paciente. Los autores del artículo señalan que esta medicación puede ser una alternativa terapéutica en infecciones así, aunque su indicación debe realizarse de manera individualizada y controlando el buen uso, para evitar precisamente la resistencia de las bacterias.

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, las infecciones por superbacterias causan cada año más de 35.000 muertes en la Unión Europea, Islandia y Noruega. Experiencias clínicas como la desarrollada en O Barco ayudan a orientar el tratamiento de infecciones complejas.